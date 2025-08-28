БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците...
Чете се за: 03:42 мин.
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

Максимална глоба от 10 000 лв. за авиопревозвача, свалил неправомерно дете в инвалидна количка от свой полет

Цветелина Катанска
Всичко от автора
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Транспортният министър предлага глобата за подобни нарушения да бъде завишена до 100 000 лв. със законови промени

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Максималната санкция от 10 000 лева ще трябва да плати нискотарифният авиопревозвач "Райънеър" заради неправомерното сваляне на дете в инвалидна количка от свой полет от България до Франция в началото на август.

Това обяви транспортният министър Гроздан Караджов, който предлага глобата за подобни нарушения да бъде завишена до 100 000 лв. със законови промени. Чака се и решение и на Комисията за защита от дискриминация по казуса.

Пред БНТ от засегнатото семейство обявиха, че са готови да съдят авиокомпанията не толкова заради парите, а за да има справедливост и в подобна ситуация да не попадат други хора.

20 дни по-късно деветгодишното дете на Васил Тодоров все още си спомня за преживяното на 8 август на летище "Васил Левски" в София.

"Много по-добре, но все още говорим и казва "тате, какво стана с човека, който ме изгони". Обяснявам - спокойно, всичко е наред. За съжаление това винаги ще остане като някакъв спомен, който всеки ден се налага да си спомняме тази ситуация, но се надяваме това повече никога да не се случи, нито с нас, нито с който и да било друг", каза Васил Тодоров.

На 8 август семейството е свалено от самолета по решение на пилота. Причината - има съмнение, че батерията на инвалидната количката на детето не отговаря на условията за безопасност. От семейството са представили преди това документи, че количката отговаря на всички условия. Пилотът обаче се е усъмнил и е отказал да ги превози.

"Съпругата ми беше плакала пред пилота и той каза престанете с тези драми. После имало проблеми с клемите, после размерите не били в час, после се оказа, че всичко това не е така. Всичко е било декларирано, доказано, но за съжаление преминахме през този път", коментира Васил Тодоров.

Проверка на главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е показала, че пилотът е нарушил правилата и авиокомпанията трябва да бъде санкционирана.

"Хората са абсолютно прави - това е количка със специално разрешение за превоз и, че батерията има механичен прекъсвач, който разделя електрическата верига. Т.е. електрониката и батерията не са свързани по време на полет. Това нещо е било протоколирано и представено от наземния оператор, неговите действия също бяха инспектирани. Всичко това е било ясно обяснено на авиокомпанията и въпреки това нейният пилот си е позволил според нас и по дискриминационни причини да свали семейството", заяви Гроздан Караджов.

Въпреки че наложената глоба от 10 000 лева е максимална, ресорният министър предлага с промени в закона за гражданското въздухоплаване - да бъде завишена санкцията десет пъти до 100 000 лева, както и да бъдат въведени критерии, на които трябва да отговаря наземният персонал и служителите на авиокомпаниите.

"Досега в нашето законодателство няма изискване летищният оператор да отговаря на някакви, макар и минимални изисквания за качество, за комфорт, за вежливост на неговите служители и така нататък. Сега с промените въвеждаме такова задължение за минимален стандарт. За да може във всяко летище в България да се получава минимално качество на обслужването и да нямаме такива случаи, на които се нагледахме - с грубо отношение, с блъскане, включително затваряне в едно помещение на над 100 пътници за над 40 минути", коментира Гроздан Караджов.

А иначе с тъга от пострадалото семейство отбелязват, че виждат огромната разлика в отношението към хората с увреждания у нас и във Франция, където се намират в момента заради заболяването на сина си, който се лекува там.

"За съжаление разликата е видима в отношението към хората с увреждания, мога да кажа, че е буквално с авторитет. Хората като си знаят правата, просто са научени на внимание, на респект. Докато в България, хората се чувстват някак като вторични суровини, извинявам се за това мнение", каза Васил Тодоров.

Потърсихме за коментар нискотарифната компания, но не получихме отговор. От засегнатото семейство коментираха, че до момента от превозвача са ги търсили ден по-късно, за да им осигурят полет до Тулуза.

Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците в 7-и и 10-и клас?
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците в 7-и и 10-и клас?
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след трагичния инцидент в Несебър Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след трагичния инцидент в Несебър
Чете се за: 03:37 мин.
Пожар гори на територията на парк "Рила" Пожар гори на територията на парк "Рила"
Чете се за: 00:25 мин.
Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Чете се за: 04:55 мин.
Мъж е получавал заплахи за живота си, след като е въвлечен в телефонна измама Мъж е получавал заплахи за живота си, след като е въвлечен в телефонна измама
Чете се за: 02:50 мин.
Българско кино и звездни концерти по БНТ 2 през септември Българско кино и звездни концерти по БНТ 2 през септември
Чете се за: 02:15 мин.

Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР) След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР)
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците в 7-и и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Максимална глоба от 10 000 лв. за авиопревозвача, свалил...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
