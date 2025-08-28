Максимална глоба от 10 000 лв. за авиопревозвача, свалил неправомерно дете в инвалидна количка от свой полет

Максималната санкция от 10 000 лева ще трябва да плати нискотарифният авиопревозвач "Райънеър" заради неправомерното сваляне на дете в инвалидна количка от свой полет от България до Франция в началото на август.

Това обяви транспортният министър Гроздан Караджов, който предлага глобата за подобни нарушения да бъде завишена до 100 000 лв. със законови промени. Чака се и решение и на Комисията за защита от дискриминация по казуса.

Пред БНТ от засегнатото семейство обявиха, че са готови да съдят авиокомпанията не толкова заради парите, а за да има справедливост и в подобна ситуация да не попадат други хора.

20 дни по-късно деветгодишното дете на Васил Тодоров все още си спомня за преживяното на 8 август на летище "Васил Левски" в София.

"Много по-добре, но все още говорим и казва "тате, какво стана с човека, който ме изгони". Обяснявам - спокойно, всичко е наред. За съжаление това винаги ще остане като някакъв спомен, който всеки ден се налага да си спомняме тази ситуация, но се надяваме това повече никога да не се случи, нито с нас, нито с който и да било друг", каза Васил Тодоров.

На 8 август семейството е свалено от самолета по решение на пилота. Причината - има съмнение, че батерията на инвалидната количката на детето не отговаря на условията за безопасност. От семейството са представили преди това документи, че количката отговаря на всички условия. Пилотът обаче се е усъмнил и е отказал да ги превози.

"Съпругата ми беше плакала пред пилота и той каза престанете с тези драми. После имало проблеми с клемите, после размерите не били в час, после се оказа, че всичко това не е така. Всичко е било декларирано, доказано, но за съжаление преминахме през този път", коментира Васил Тодоров.

Проверка на главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е показала, че пилотът е нарушил правилата и авиокомпанията трябва да бъде санкционирана.

"Хората са абсолютно прави - това е количка със специално разрешение за превоз и, че батерията има механичен прекъсвач, който разделя електрическата верига. Т.е. електрониката и батерията не са свързани по време на полет. Това нещо е било протоколирано и представено от наземния оператор, неговите действия също бяха инспектирани. Всичко това е било ясно обяснено на авиокомпанията и въпреки това нейният пилот си е позволил според нас и по дискриминационни причини да свали семейството", заяви Гроздан Караджов.

Въпреки че наложената глоба от 10 000 лева е максимална, ресорният министър предлага с промени в закона за гражданското въздухоплаване - да бъде завишена санкцията десет пъти до 100 000 лева, както и да бъдат въведени критерии, на които трябва да отговаря наземният персонал и служителите на авиокомпаниите.

"Досега в нашето законодателство няма изискване летищният оператор да отговаря на някакви, макар и минимални изисквания за качество, за комфорт, за вежливост на неговите служители и така нататък. Сега с промените въвеждаме такова задължение за минимален стандарт. За да може във всяко летище в България да се получава минимално качество на обслужването и да нямаме такива случаи, на които се нагледахме - с грубо отношение, с блъскане, включително затваряне в едно помещение на над 100 пътници за над 40 минути", коментира Гроздан Караджов.

А иначе с тъга от пострадалото семейство отбелязват, че виждат огромната разлика в отношението към хората с увреждания у нас и във Франция, където се намират в момента заради заболяването на сина си, който се лекува там.

"За съжаление разликата е видима в отношението към хората с увреждания, мога да кажа, че е буквално с авторитет. Хората като си знаят правата, просто са научени на внимание, на респект. Докато в България, хората се чувстват някак като вторични суровини, извинявам се за това мнение", каза Васил Тодоров.

Потърсихме за коментар нискотарифната компания, но не получихме отговор. От засегнатото семейство коментираха, че до момента от превозвача са ги търсили ден по-късно, за да им осигурят полет до Тулуза.