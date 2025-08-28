Стилияна Николова: Има моменти, в които ми е писнало от всичко и искам просто да си тръгна

Дни след големите успехи на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, Стилияна Николова даде специално интервю за Българската национална телевизия.

Спечелилата пет медала в Бразилия разкри, че не е забравила кошмарните за нея Олимпийски игри в Париж.

"Определено беше много трудно след Олимпийските игри. Ти реално започваш да премисляш всяка твоя стъпка. Дали като отидеш на следващото състезание, няма да се повтори това нещо. Дали няма пак да се провалиш. Но в крайна сметка човек, ако не пробва, няма да разбере какво го очаква. Смятам, че мотивацията е в нашите цели. Разбира се има моменти, в които ми е писнало от всичко и искам просто да си тръгна, но няма лесно", сподели тя.

Една година по-късно Стилияна доказа, че е загърбила разочарованието от Олимпийските игри в Париж, като на световното първенство в Рио де Жанейро, бе повече от впечатляваща, спечелвайки пет медала.

"Малко отшумяха емоциите, но все пак съм много щастлива от постигнатото. Мисля, че това беше едно много силно за мен състезание", допълни медалистката.

Цялото интервю с Стилияна Николова гледайте в предаването "Арена спорт" в неделя, 31 август, от 12:30 часа по БНТ 1 и на нашия сайт.

Гледайте целия обект във видеото.