Стилияна Николова взриви световното в Рио!

Абсолютната европейска шампионка от 2024 г. спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика.
Оценка: 29.950 точки
Трудност: 13.400
Артистичност: 8.200
Изпълнение: 8.350
Това е трето сребро за България и за самата Стилияна на шампионата – след многобоя и отборното класиране.
Световна шампионка на обръч стана София Рафаели (Италия) с 30.650 точки
Трета – Анастасия Симакова (Германия) с 29.400 точки
По-късно днес Стилияна ще се състезава на топка, бухалки и лента, Ева Брезалиева – на лента, а българският ансамбъл – на пет ленти.