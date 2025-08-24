Стилияна Николова взриви световното в Рио!

Абсолютната европейска шампионка от 2024 г. спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика.

Оценка: 29.950 точки

Трудност: 13.400

Артистичност: 8.200

Изпълнение: 8.350

Това е трето сребро за България и за самата Стилияна на шампионата – след многобоя и отборното класиране.

Световна шампионка на обръч стана София Рафаели (Италия) с 30.650 точки

Трета – Анастасия Симакова (Германия) с 29.400 точки

По-късно днес Стилияна ще се състезава на топка, бухалки и лента, Ева Брезалиева – на лента, а българският ансамбъл – на пет ленти.





