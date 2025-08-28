Свилен Иванов: Доволен съм от себераздаването и тактическата грамотност на момчетата

Треньорът на Футзал клуб Левски София Запад Свилен Иванов остана доволен от играта на отбора във втория мач от квалификациите за Шампионската лига по футзал.

Неговите възпитаници записаха първи успех в турнира, като се наложиха над гибралтарския ФК Европа с 5:2 в "Арена София".

"Доволен съм от играта на момчетата, от себераздаването, от тактическата грамотност, от движението с топка и без топка. Днес загатнахме за нашите възможности и това, което сме тренирали в подготвителния период преди Шампионска лига и в месеците преди да станем шампиони на нашето първенства", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Според него всеки мач на това ниво предлага трудности, без значение дали си фаворит.

"Международна сцена. 90% дебютират на такава сцена. Шампионската лига е съвсем друго ниво от нашето национално ниво. Дори Гибралтар, те са привлекли не един или двама испанци. Не са ниво испанци, но са на доста добро ниво. Въпреки че правихме анализи, знаехме, че е труден мачът. Изненадаха ни с добрата си игра и с грамотността си. На ниво Шампионска лига е така. Отборите са подготвени, са грамотни", допълни наставникът.

Треньорът посочи откъде идват грешките на играчите му.

"Индивидуалните грешки не са просто грешки. Играта на противника, динамиката и пресата са ни принудили. Футзал е динамичен спорт, има висока преса. Но на такова ниво, на тази динамика, има много грешки и затова има и много голове", добави Иванов.

За Левски предстои мач с Витен Орша, който ще бъде излъчен пряко по БНТ 3.

"Задачата ни е много трудна. Вайлем Дорф и Витен ще играят последните мачове за голова разлика. Ще играят на 100%, над 100% ще се раздават и мачът за нас ще е изключително труден. Ние излизаме, играем, раздаваме се на 100% и това е реалността", завърши специалистът.

Вижте цялото интервю във видеото.