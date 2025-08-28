БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците...
Чете се за: 03:42 мин.
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Свилен Иванов: Доволен съм от себераздаването и тактическата грамотност на момчетата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Борил Гочев
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на Левски София Запад отличи възпитаниците си след успеха над ФК Европа.

треньор футзал
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Треньорът на Футзал клуб Левски София Запад Свилен Иванов остана доволен от играта на отбора във втория мач от квалификациите за Шампионската лига по футзал.

Неговите възпитаници записаха първи успех в турнира, като се наложиха над гибралтарския ФК Европа с 5:2 в "Арена София".

"Доволен съм от играта на момчетата, от себераздаването, от тактическата грамотност, от движението с топка и без топка. Днес загатнахме за нашите възможности и това, което сме тренирали в подготвителния период преди Шампионска лига и в месеците преди да станем шампиони на нашето първенства", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Според него всеки мач на това ниво предлага трудности, без значение дали си фаворит.

"Международна сцена. 90% дебютират на такава сцена. Шампионската лига е съвсем друго ниво от нашето национално ниво. Дори Гибралтар, те са привлекли не един или двама испанци. Не са ниво испанци, но са на доста добро ниво. Въпреки че правихме анализи, знаехме, че е труден мачът. Изненадаха ни с добрата си игра и с грамотността си. На ниво Шампионска лига е така. Отборите са подготвени, са грамотни", допълни наставникът.

Треньорът посочи откъде идват грешките на играчите му.

"Индивидуалните грешки не са просто грешки. Играта на противника, динамиката и пресата са ни принудили. Футзал е динамичен спорт, има висока преса. Но на такова ниво, на тази динамика, има много грешки и затова има и много голове", добави Иванов.

За Левски предстои мач с Витен Орша, който ще бъде излъчен пряко по БНТ 3.

"Задачата ни е много трудна. Вайлем Дорф и Витен ще играят последните мачове за голова разлика. Ще играят на 100%, над 100% ще се раздават и мачът за нас ще е изключително труден. Ние излизаме, играем, раздаваме се на 100% и това е реалността", завърши специалистът.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Левски София Запад записа първи успех в квалификациите за Шампионската лига по футзал
Левски София Запад записа първи успех в квалификациите за Шампионската лига по футзал
На 30 август "сините" ще се изправят срещу беларуския Витен Орша в...
Чете се за: 01:25 мин.
#Левски София Запад

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед
4
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса...
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
5
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат...
Арда се бори, но не успя да пребори Ракув за място в Лигата на конференциите
6
Арда се бори, но не успя да пребори Ракув за място в Лигата на...

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Видео

Голмайсторите на Левски София Запад: За нас беше най-важно да спечелим
Голмайсторите на Левски София Запад: За нас беше най-важно да спечелим
БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
Чете се за: 01:12 мин.
Стилияна Николова: Има моменти, в които ми е писнало от всичко и искам просто да си тръгна Стилияна Николова: Има моменти, в които ми е писнало от всичко и искам просто да си тръгна
Чете се за: 01:42 мин.
Спортни новини 28.08.2025 г. 20:50 ч. Спортни новини 28.08.2025 г. 20:50 ч.
Гледайте Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата" Гледайте Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:20 мин.
Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3 Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР) След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР)
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците в 7-и и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Максимална глоба от 10 000 лв. за авиопревозвача, свалил...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ