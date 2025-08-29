БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Призиви за окупиране на Газа: Израелски танкове по границата

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Тел Авив одобри през този месец план да превземе столицата

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Министърът на финансите на Израел призова към пълно окупиране на Газа, в случай че Хамас не се предаде.

Има струпване на израелски танкове и войници по границата, които стрелят в близост до град Газа.

Тел Авив одобри през този месец план да превземе столицата.

Населеното място е описвано като "последния бастион" на терористите от Хамас.

Не се очаква офанзивата да започне през идните седмици, което дава време на Катар и Египет да продължат с усилията си за сядане на преговорната маса.

#Газа #танкове #Хамас #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед
4
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса...
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
5
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
6
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя,...

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
4
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Близък изток

Иранската ядрена програма: Европейски страни задействаха механизма за санкции срещу Техеран
Иранската ядрена програма: Европейски страни задействаха механизма за санкции срещу Техеран
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Ким Чен Ун и Путин ще присъстват на парада "Денят на победата" Ким Чен Ун и Путин ще присъстват на парада "Денят на победата"
Чете се за: 00:45 мин.
Първите дипломати на САЩ и Израел се събират във Вашингтон Първите дипломати на САЩ и Израел се събират във Вашингтон
Чете се за: 00:47 мин.
Израел се готви да превземе Газа, танкове обсаждат града Израел се готви да превземе Газа, танкове обсаждат града
Чете се за: 01:12 мин.
Българска лекарка от мисия в Газа: Геноцидът в Газа продължава, всичко е разрушено Българска лекарка от мисия в Газа: Геноцидът в Газа продължава, всичко е разрушено
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Ограничен е пожарът в Национален парк "Рила"
Ограничен е пожарът в Национален парк "Рила"
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Призиви за окупиране на Газа: Израелски танкове по границата Призиви за окупиране на Газа: Израелски танкове по границата
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците в 7-и и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Максимална глоба от 10 000 лв. за авиопревозвача, свалил...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ