Призиви за окупиране на Газа: Израелски танкове по границата

Министърът на финансите на Израел призова към пълно окупиране на Газа, в случай че Хамас не се предаде.

Има струпване на израелски танкове и войници по границата, които стрелят в близост до град Газа.

Тел Авив одобри през този месец план да превземе столицата.

Населеното място е описвано като "последния бастион" на терористите от Хамас.

Не се очаква офанзивата да започне през идните седмици, което дава време на Катар и Египет да продължат с усилията си за сядане на преговорната маса.