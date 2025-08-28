БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

"Упование" - новият стенопис на София

Мащабен стенопис откри ново пространство за уличното изкуство върху фасадата на жилищен блок в София, срещу бившия хотел "Плиска". Творбата носи името "Упование" и е посветен на софийските алпинисти и връзката на хората с природата.

Венцислав Йосифов - Jermain е артистът, който създава стенописа "Упование".

Венцислав Йосифов - Jermain: "Идеята, зад която заставам, е за това как трябва да гоним своите върхове въпреки трудностите. На първи план, както виждаме на самия стенопис има алпинист, който води първото въже, т.е. той е най-безстрашният, преди него няма осигуряване, но пък той осигурява човека зад него, което показва, че са свързани и екипната работа в планината колко е важна."

В проектът се включва и фотографът от Словения Яка Булц.

Деляна Ангелова, съосновател на фондация Visionary и ръководител на проекта: "При нашия избор на художник, както и на фотографа, двамата са израснали в планина и така са много силно свързани."

Творецът успява да завърши творбата само за една седмица.

Венцислав Йосифов - Jermain: "Работата е свързана с външни условия, жегата, дъждовете, те пречат, разбира се, но се адаптираме и целта е по-важна да постигнем крайния резултат. Седмица горе-долу е времето за реализация."

Следващата седмица от фондацията започват работа по два нови стенописа в Студентски град.

По темата работи Дарина Ангелова.

#София #стенопис

Култура

Откриват 41-вото издание на празниците на изкуствата "Аполония" в Созопол
Откриват 41-вото издание на празниците на изкуствата "Аполония" в Созопол
Две обществени сгради проучват археолозите в Хераклея Синтика Две обществени сгради проучват археолозите в Хераклея Синтика
Чете се за: 03:00 мин.
Поредно съкровище в Хераклея Синтика: Археолозите откриха ръката на Херакъл Поредно съкровище в Хераклея Синтика: Археолозите откриха ръката на Херакъл
Чете се за: 01:37 мин.
Мюзикалът "Коса": Дългоочакваната премиера на операта в Пловдив Мюзикалът "Коса": Дългоочакваната премиера на операта в Пловдив
Чете се за: 00:57 мин.
Ден преди премиерата на мюзикъла "Коса" в Античния театър в Пловдив Ден преди премиерата на мюзикъла "Коса" в Античния театър в Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
Варна отново е домакин на Международния филмов фестивал "Любовта е лудост" Варна отново е домакин на Международния филмов фестивал "Любовта е лудост"
Чете се за: 01:20 мин.

"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни в село Огнен 86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни в село Огнен
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Богдан Богданов от ПП-ДБ: Кой открадна парите за язовирите?
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Румен Христов: Парите за язовирите не са отишли в джобовете на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
