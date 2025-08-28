"Упование" - новият стенопис на София

Мащабен стенопис откри ново пространство за уличното изкуство върху фасадата на жилищен блок в София, срещу бившия хотел "Плиска". Творбата носи името "Упование" и е посветен на софийските алпинисти и връзката на хората с природата.

Венцислав Йосифов - Jermain е артистът, който създава стенописа "Упование".

Венцислав Йосифов - Jermain: "Идеята, зад която заставам, е за това как трябва да гоним своите върхове въпреки трудностите. На първи план, както виждаме на самия стенопис има алпинист, който води първото въже, т.е. той е най-безстрашният, преди него няма осигуряване, но пък той осигурява човека зад него, което показва, че са свързани и екипната работа в планината колко е важна."

В проектът се включва и фотографът от Словения Яка Булц.

Деляна Ангелова, съосновател на фондация Visionary и ръководител на проекта: "При нашия избор на художник, както и на фотографа, двамата са израснали в планина и така са много силно свързани."

Творецът успява да завърши творбата само за една седмица.

Венцислав Йосифов - Jermain: "Работата е свързана с външни условия, жегата, дъждовете, те пречат, разбира се, но се адаптираме и целта е по-важна да постигнем крайния резултат. Седмица горе-долу е времето за реализация."

Следващата седмица от фондацията започват работа по два нови стенописа в Студентски град.

По темата работи Дарина Ангелова.