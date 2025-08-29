За първи път от 400 години: Литургия на остров Свети Иван край Созопол

За първи път от 400 години ще бъде отслужена литургия в разрушения манастирски комплекс на остров Свети Иван край Созопол.

Днес църквата почита отсичането на главата на св. Йоан Кръстител, именно на острова през 2010 г. бяха открити мощи на светеца.

С литийно шествие до пристанището и с кораб мощите бяха отнесени отново на острова, където представители на висшия църковен клир отслужиха света литургия.

Откривателят на мощите проф. Казимир Попконстантинов беше удостоен с най-високото отличие на Сливенската митрополия, а събитието поставя началото на развитието на остров Свети Иван да се превърне в място на поклоннически туризъм.