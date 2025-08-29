БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

За първи път от 400 години: Литургия на остров Свети Иван край Созопол

Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Днес църквата почита отсичането на главата на свети Йоан Кръстител

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

За първи път от 400 години ще бъде отслужена литургия в разрушения манастирски комплекс на остров Свети Иван край Созопол.

Днес църквата почита отсичането на главата на св. Йоан Кръстител, именно на острова през 2010 г. бяха открити мощи на светеца.

С литийно шествие до пристанището и с кораб мощите бяха отнесени отново на острова, където представители на висшия църковен клир отслужиха света литургия.

Откривателят на мощите проф. Казимир Попконстантинов беше удостоен с най-високото отличие на Сливенската митрополия, а събитието поставя началото на развитието на остров Свети Иван да се превърне в място на поклоннически туризъм.

#литургия #остров Свети Иван #Созопол

Кметът на София обвини МРРБ, че бави плащания от програмата за общинско финансиране
Кметът на София обвини МРРБ, че бави плащания от програмата за общинско финансиране
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила" И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила"
Чете се за: 00:20 мин.
Водната криза в Невестино: Жители на няколко села излязоха на протест Водната криза в Невестино: Жители на няколко села излязоха на протест
Чете се за: 02:35 мин.
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
Чете се за: 00:45 мин.
Спасителният център към "Зелени Балкани" отново ще освободи бели щъркели в природата Спасителният център към "Зелени Балкани" отново ще освободи бели щъркели в природата
Чете се за: 01:45 мин.
Варненец разработи приложение в помощ на шофьорите Варненец разработи приложение в помощ на шофьорите
Чете се за: 00:30 мин.

"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Зеленски: Русия разбира само от сила, затова сега трябва да...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
