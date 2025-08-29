Стефан Георгиев: Мачът България - Испания е един прекрасен повод за да разчупим телевизионните практики

БНТ е готова да покаже старта на националния ни отбор по футбол по пътя към Мондиал 2026.

България приема европейския шампион Испания на 4 септември от 21:45 ч. на Националния стадион. БНТ 1 и БНТ 3 ще предават пряко двубоя. Студиото преди него ще започне в 21:00.

Продуцентът в Дирекция "Спорт" Стефан Георгиев разясни в предаването "Денят започва" как ще бъде отразена срещата.

"Това са регулирани дейности, ще разговаряме и с треньора на Испания Луис де ла Фуенте, както и с някои от играчите след мача, също на така наречените флаш-интервюта, имаме достъп до испанците, така че зрителите ще могат да видят всичко по-интересно и тук може би е удобен момент да кажа, че за първи път от доста време студиото ни ще бъде не просто на стадиона, а на пистата на стадиона долу на тревата, за да може още веднага след края на мача някой от нашите играчи да се присъедини в студиото и да може да се проведе един бърз блиц анализ на станалото на двубоя срещу Испания.

"Не бих казал иноваторско, защото по света го правят това постоянно, но отдавна ние не сме правили подобно нещо и мисля, че мача с Испания е един прекрасен повод за да разчупим малко телевизионните практики", добави той.

"От БФС казаха, че над 50 журналисти от Испания ще дойдат за този двубой и интересът е много сериозен, просто защото те в ролята си на действащ европейски актуален шампион си следват националния отбор навсякъде и всяка една среща за тях е изключително важна и не ги делят на днес играем с Франция, утре с Турция, после с България, не ги степенуват, те си отразяват всичко по възможно най-професионалния начин и самият брой над 50 журналисти говори за това, че хората идват тук да ни победят и да си стартират подобаващо", обясни още спортният журналист.

Според него не е необходима мотивация на българския тим преди срещата.

"Когато играеш срещу толкова силен отбор и за националния отбор на своята родина, защо трябва изобщо да говорим за мотивацията, енергията и ентусиазма сами ще те завладеят, когато видиш, че има и 40 хиляди души на стадиона. Това естествено се отразява малко или много на футболистите. Относно състава на Илиян Илиев няма някакви драстични изненади", разясни Георгиев.

