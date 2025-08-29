БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стефан Георгиев: Мачът България - Испания е един прекрасен повод за да разчупим телевизионните практики

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Национални отбори
Запази

Продуцентът в Дирекция "Спорт" разказа как ще бъде отразена от обществената телевизия световната квалификация на 4 септември в София. За първи път от доста време студиото на БНТ ще бъде на пистата на стадиона.

стефан георгиев мачът българия испания един прекрасен повод разчупим телевизионните практики
Scroll left Scroll right
Слушай новината

БНТ е готова да покаже старта на националния ни отбор по футбол по пътя към Мондиал 2026.

България приема европейския шампион Испания на 4 септември от 21:45 ч. на Националния стадион. БНТ 1 и БНТ 3 ще предават пряко двубоя. Студиото преди него ще започне в 21:00.

Продуцентът в Дирекция "Спорт" Стефан Георгиев разясни в предаването "Денят започва" как ще бъде отразена срещата.

"Това са регулирани дейности, ще разговаряме и с треньора на Испания Луис де ла Фуенте, както и с някои от играчите след мача, също на така наречените флаш-интервюта, имаме достъп до испанците, така че зрителите ще могат да видят всичко по-интересно и тук може би е удобен момент да кажа, че за първи път от доста време студиото ни ще бъде не просто на стадиона, а на пистата на стадиона долу на тревата, за да може още веднага след края на мача някой от нашите играчи да се присъедини в студиото и да може да се проведе един бърз блиц анализ на станалото на двубоя срещу Испания.

"Не бих казал иноваторско, защото по света го правят това постоянно, но отдавна ние не сме правили подобно нещо и мисля, че мача с Испания е един прекрасен повод за да разчупим малко телевизионните практики", добави той.

"От БФС казаха, че над 50 журналисти от Испания ще дойдат за този двубой и интересът е много сериозен, просто защото те в ролята си на действащ европейски актуален шампион си следват националния отбор навсякъде и всяка една среща за тях е изключително важна и не ги делят на днес играем с Франция, утре с Турция, после с България, не ги степенуват, те си отразяват всичко по възможно най-професионалния начин и самият брой над 50 журналисти говори за това, че хората идват тук да ни победят и да си стартират подобаващо", обясни още спортният журналист.

Според него не е необходима мотивация на българския тим преди срещата.

"Когато играеш срещу толкова силен отбор и за националния отбор на своята родина, защо трябва изобщо да говорим за мотивацията, енергията и ентусиазма сами ще те завладеят, когато видиш, че има и 40 хиляди души на стадиона. Това естествено се отразява малко или много на футболистите. Относно състава на Илиян Илиев няма някакви драстични изненади", разясни Георгиев.

Вижте разговора във видеото!

мача с Испания е един прекрасен повод за да разчупим малко телевизионните практики", доб

Свързани статии:

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Студиото посветено на мача започва в 21:00.
Чете се за: 00:37 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
3
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя,...
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
4
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа
6
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото...

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
2
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Футбол

Василий Мисаржи за отбора на надеждата и за надеждата за нов живот
Василий Мисаржи за отбора на надеждата и за надеждата за нов живот
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Гледайте Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата" Гледайте Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:20 мин.
БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
Чете се за: 01:12 мин.
Голмайсторите на Левски София Запад: За нас беше най-важно да спечелим Голмайсторите на Левски София Запад: За нас беше най-важно да спечелим
Чете се за: 01:30 мин.
Свилен Иванов: Доволен съм от себераздаването и тактическата грамотност на момчетата Свилен Иванов: Доволен съм от себераздаването и тактическата грамотност на момчетата
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни в село Огнен
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Богдан Богданов от ПП-ДБ: Кой открадна парите за язовирите? Богдан Богданов от ПП-ДБ: Кой открадна парите за язовирите?
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Румен Христов: Парите за язовирите не са отишли в джобовете на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Мерки срещу шарката по овцете: БАБХ и полицията започват проверки в...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен тръгна на обиколка в страните на източната...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ