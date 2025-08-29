86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни в село Огнен

86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни хора в карнобатското село Огнен.

Сигналът е подаден снощи след 22.00 ч. на телефон 112.

Според първоначалната информация пожарът е тръгнал от електрическо табло в сградата.

Наложила се е евакуация на всички 45 души от дома.

Възрастните хора са били настанени в болницата в Карнобат.

Двамата полицаи са пострадали леко от вдишания дим, като след медицински преглед са освободени за домашно лечение.

По време на транспортирането на възрастните хора към болницата в линейката е починала 86-годишната жена от Бургас.