БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Николов - Паскал е поискал бързото му предаване на...
Чете се за: 01:02 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни в село Огнен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази

Наложила се е евакуация на всички 45 души от дома

линейка
Снимка: БТА
Слушай новината

86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни хора в карнобатското село Огнен.

Сигналът е подаден снощи след 22.00 ч. на телефон 112.

Според първоначалната информация пожарът е тръгнал от електрическо табло в сградата.

Наложила се е евакуация на всички 45 души от дома.

Възрастните хора са били настанени в болницата в Карнобат.

Двамата полицаи са пострадали леко от вдишания дим, като след медицински преглед са освободени за домашно лечение.

По време на транспортирането на възрастните хора към болницата в линейката е починала 86-годишната жена от Бургас.

#село Огнен #Карнобатско #дом за възрастни хора #загинала жена #евакуация #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
4
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя,...
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
5
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
4
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Регионални

Мерки срещу шарката по овцете: БАБХ и полицията започват проверки в Хасковско
Мерки срещу шарката по овцете: БАБХ и полицията започват проверки в Хасковско
Ограничен е пожарът в Национален парк "Рила" Ограничен е пожарът в Национален парк "Рила"
Чете се за: 00:42 мин.
За първи път от 500 години: Литургия на остров "Св. Иван" край Созопол За първи път от 500 години: Литургия на остров "Св. Иван" край Созопол
Чете се за: 00:55 мин.
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след трагичния инцидент в Несебър Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след трагичния инцидент в Несебър
Чете се за: 03:37 мин.
Пожар гори на територията на парк "Рила" Пожар гори на територията на парк "Рила"
Чете се за: 00:25 мин.
Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Чете се за: 04:55 мин.

Водещи новини

86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни в село Огнен
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Никола Николов - Паскал е поискал бързото му предаване на българските власти Никола Николов - Паскал е поискал бързото му предаване на българските власти
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Ограничен е пожарът в Национален парк "Рила" Ограничен е пожарът в Национален парк "Рила"
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Призиви за окупиране на Газа: Израелски танкове по границата Призиви за окупиране на Газа: Израелски танкове по границата
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Мерки срещу шарката по овцете: БАБХ и полицията започват проверки в...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Максимална глоба от 10 000 лв. за авиопревозвача, свалил...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Слънчево време в петък
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ