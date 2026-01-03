Кукери прогониха злите сили във Велико Търново (СНИМКИ)

Във Велико Търново за първи път кукери - сурвакари прогониха злите сили и наричаха за здрава, чиста и благодатна година.

Снощи на площада пред историческата “Царевец” те изпълниха характерните за Сурва древни мистични обреди за прогонване на злото.

Днес от емблематичната занаятчийска улица - “Самоводската чаршия” кукерската група дефилира до центъра на града. Обичаят беше пресъздаден от групата от село Мещица, която съхранява традицията повече от 100 години.

снимки: БТА

В нея участват над 50 души - момчета и мъже от всички възрасти. Стотици наблюдаваха на живо ритуалите, които кукерите пресъздадоха, а дефилето изпълни с хора улиците на Велико Търново.