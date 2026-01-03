БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Великият Димитър Пенев почина
Чете се за: 02:32 мин.
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 01:22 мин.
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кукери прогониха злите сили във Велико Търново (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази
кукери прогониха злите сили велико търново снимки
Снимка: БТА
Слушай новината

Във Велико Търново за първи път кукери - сурвакари прогониха злите сили и наричаха за здрава, чиста и благодатна година.

Снощи на площада пред историческата “Царевец” те изпълниха характерните за Сурва древни мистични обреди за прогонване на злото.

Днес от емблематичната занаятчийска улица - “Самоводската чаршия” кукерската група дефилира до центъра на града. Обичаят беше пресъздаден от групата от село Мещица, която съхранява традицията повече от 100 години.

снимки: БТА

В нея участват над 50 души - момчета и мъже от всички възрасти. Стотици наблюдаваха на живо ритуалите, които кукерите пресъздадоха, а дефилето изпълни с хора улиците на Велико Търново.

#Самоводска чаршия # Велико Търново #кукери

Последвайте ни

