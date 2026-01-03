БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В Бургас дават нов живот на коледните елхи

Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
бургас дават нов живот коледните елхи
В Бургас дават нов живот на коледните дръвчета. Инициативата е на сдружение "Зелена Странджа" и цели ненужните живи елхи от домовете на хората, които са допълвали празничния уют, да бъдат засадени на открито, вместо да се изхвърлят.

С коледни елхи днес беше облагороден парк "Света Троица" в морския град. За включилите се в акцията бяха осигурени инструменти за засаждане, както и професионални съвети по време на изкопаване на дупките и засаждането на дръвчетата.

"Вече повече от 10 години провеждаме тази акция, за да се включат повече хора и да дадем шанс на тези красиви дръвчета да пораснат големи дървета. Правим всичко професионално, като започнем още от началото – от разсадника, където са произведени, минем по пътят им вкъщи и престоят им по време на празниците, за да стигнем до избора на подходящо място и правилното засаждане на дървета. Като не забравяме, че задължително в следващите една, две или три години ние трябва да полагаме грижи за тях. Поне да ги поливаме", обясни Владимир Димитров от сдружение "Зелена Странджа".

За 10 години на инициативата са засадени повече от 100 елхи в различни междублокови пространства и паркове в Бургас. Организаторите казват, че не вски дръвчета са оцелели, но това не спира хората да опитват да дадат нов живот на коледното си дръвче.

"Искаме да продължим да се радваме на коледните си дръвчета, като идеята е не само по време на празниците и след като свършат празниците да ги изхвърлим. Тук става въпрос за живот, животът продължава и ние ще продължим да се грижим за тях. А най-хубавото е, че даваме пример на децата", каза Гергана, която засади коледното си дръвче.

Инициативата ще продължи и следващата година, въпреки че повечето домакинства използват изкуствени коледни дръвчета и живите елхи за празниците са рядкост.

Снимки: Давид Сукнаров и Елеана Цанова

#живите елхи #Бургас #коледни елхи

