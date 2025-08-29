БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти

Иво Никодимов
Не са налице законови основания за постоянното му задържане, заяви пред БНТ адвокатът му Димитър Марковски

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти. Това заяви пред БНТ адвокатът му Димитър Марковски.

Според него не са налице законови основания за постоянното задържане на Паскал.

Неофициално утре се очаква прокуратурата да поиска най-тежката мярка "задържане под стража" спрямо него.

Никола Николов - Паскал е поискал бързото му предаване на българските власти, след като две съдебни инстанции в Белград са одобрили молбата на българската прокуратура за екстрадицията.

Николов е подал молба до сръбския министър на правосъдието да бъде екстрадиран незабавно и се е отказал от правото си министърът да преценява дали съдебното одобрение да бъде изпълнено.

Адвокат Марковски коментира още, че освен за участие в организирана престъпна група и контрабанда на цигари Николов е обвинен и за задържане на цигари без бандерол.

