Националният отбор на България по футбол се събира на лагер на 31 август

Националният отбор на България ще се събере на лагер в неделя, 31 август, в Националната футболна база в Бояна, където ще стартира с подготовката си за предстоящите световни квалификации с Испания в София (4 септември, 21:45 часа) и с Грузия в Тбилиси (7 септември, 16:00 часа), съобщиха от БФС.

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3

В понеделник, 1 септември, националният селекционер Илиан Илиев и двама футболисти ще застанат пред медиите в 17:30 часа в Бояна. От 18:00 часа ще започне тренировката на “лъвовете”, като първите 15 минути ще бъдат открити за журналисти.

Пресконференцията ще започне в 17:00 ч. и ще се проведе в специално обособена за целта зона, до която ще се достига през медийния 26-и вход на Националния стадион. Брифингът ще бъде излъчен пряко в YouTube канала на Българския футболен съюз. Официалната тренировка на “лъвовете” ще стартира в 17:30 ч., като първите 15 минути от нея ще бъдат достъпни за представители на медиите.

Пресконференцията на гостите от Испания е с начален час 18:15 и също ще бъде предавана пряко в YouTube канала на БФС. Официалната тренировка на Испания стартира в 19:00 ч. и отново медиите ще може да присъстват на първия четвърт час от заниманието.

Националният отбор на България ще отлети за Тбилиси с чартърен полет в събота, 6 септември, в 9:20 ч. Пресконференцията на “лъвовете” е в същия ден от 18:00 ч. местно време на стадион “Борис Пайчадзе”. В 18:30 ч. стартира и официалната тренировка, като първите 15 минути от нея ще бъдат отворени за медиите. Отборът на Илиан Илиев ще се завърне на българска земя веднага след мача в неделя, 7 септември.