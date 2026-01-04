Манчестър Сити не успя да пречупи Челси

Манчестър Сити и Челси не успяха да излъчат победител и завършиха 1:1 в дербито от 20-ия кръг на Висшата лига, като драмата на „Етихад“ се запази до последните секунди.

„Гражданите“ взеха аванс малко преди почивката, когато Тиджани Райндерс се разписа в 42-ата минута и награди по-активната игра на домакините. Тимът на Пеп Гуардиола имаше още възможности да реши мача по-рано, но Ерлинг Холанд пропусна два отлични шанса, а Челси оцеля благодарение на по-солидна защита през второто полувреме.

Лондончани, водени от временния мениджър Калъм Макфарлън, не се отказаха и дочакаха своя миг дълбоко в добавеното време. В четвъртата минута на продължението Енцо Фернандес беше най-съобразителен след спасяване на Джанлуиджи Донарума и отблизо донесе точката за „сините“.

Равенството остави Манчестър Сити на второ място с 42 точки, като шампионите изпреварват Астън Вила по голова разлика, но продължават да изостават с шест пункта от лидера Арсенал. Челси пък удължи серията си без победа на четири срещи, но се изкачи до петата позиция с 31 точки, измествайки Манчестър Юнайтед.