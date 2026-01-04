БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лийдс и Манчестър Юнайтед завършиха наравно след здрава битка на "Еланд Роуд"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Илия Груев изигра 80 минути за "белите".

манчестър юнайтед лийдс завършиха здрава битка еланд роуд
Слушай новината

Отборите на Лийдс Юнайтед и Манчестър Юнайтед завършиха 1:1 в мач от 20-ия кръг на Висшата лига на Англия.

Като титуляр за домакините от Лийдс в "Дербито на розите" игра българският национал Илия Груев, който бе заменен в 80-ата минута от японеца Ао Танака. Той остава добри впечатления с играта си и бе стабилен в дефанзифен план, а самият двубой предложи много по-интересни минути след почивката, отколкото преди нея.

Първата интересна ситуация в мача бе в осмата минута, когато гол на Матеуш Куня бе отменен заради засада. Нападателят на Манчестър Юнайтед не бе в нередовна позиция, но в такава бе неговият партньор в атака Бенямин Шешко, който влияеше на играта, макар и да не се срещна с топката.

Най-чистата ситуация за Лийдс преди почивката бе в 35-ата минута, когато Доминик Калвърт-Люун уцели страничната греда след удар с глава.

Пет минути преди паузата стражът на домакините Лукас Пери спаси сигурен гол след удар с глава на Лени Йоро от близка дистанция.

През втората част, домакините успяха да открият в 62-рата минута, когато Брендън Аарънсън използва неразбирателство между защитниците на Юнайтед и прати топката покрай Сене Ламенс за 1:0.

Мениджърът на гостите Рубен Аморим отговори моментално, като извади от игра Йоро и пусна на негово място Джошуа Зикрзее. Още с първото си докосване до топката в 65-ата минута Зиркзее намери Куня, който с идентично изпълнение на това на Аарънсън изравни за 1:1.

В 82-рата минута Куня бе близо до втория си гол, но изстрелът му от границата на наказателното поле удари страничната греда на вратата на Лукас Пери.

До края на срещата играта продължи да се води на много високо темпо и пред двете врати имаше по няколко положения, но нито едно от тях не се превърна в гол и двата отбора заслужено поделиха по точка.

В класирането Манчестър Юнайтед е на пета позиция с 31 пункта, докато Лийдс е 16-о място с 22.

#ФК Лийдс Юнайтед #ФК Манчестър Юнайтед #Илия Груев-младши

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Европейски футбол

Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор
Чете се за: 01:35 мин.
Аморим също не оцеля Аморим също не оцеля
Чете се за: 06:45 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона
Чете се за: 01:12 мин.
Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ