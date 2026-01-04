Лийдс и Манчестър Юнайтед завършиха наравно след здрава битка на "Еланд Роуд"

Отборите на Лийдс Юнайтед и Манчестър Юнайтед завършиха 1:1 в мач от 20-ия кръг на Висшата лига на Англия.

Като титуляр за домакините от Лийдс в "Дербито на розите" игра българският национал Илия Груев, който бе заменен в 80-ата минута от японеца Ао Танака. Той остава добри впечатления с играта си и бе стабилен в дефанзифен план, а самият двубой предложи много по-интересни минути след почивката, отколкото преди нея.

Първата интересна ситуация в мача бе в осмата минута, когато гол на Матеуш Куня бе отменен заради засада. Нападателят на Манчестър Юнайтед не бе в нередовна позиция, но в такава бе неговият партньор в атака Бенямин Шешко, който влияеше на играта, макар и да не се срещна с топката.

Най-чистата ситуация за Лийдс преди почивката бе в 35-ата минута, когато Доминик Калвърт-Люун уцели страничната греда след удар с глава.

Пет минути преди паузата стражът на домакините Лукас Пери спаси сигурен гол след удар с глава на Лени Йоро от близка дистанция.

През втората част, домакините успяха да открият в 62-рата минута, когато Брендън Аарънсън използва неразбирателство между защитниците на Юнайтед и прати топката покрай Сене Ламенс за 1:0.

Мениджърът на гостите Рубен Аморим отговори моментално, като извади от игра Йоро и пусна на негово място Джошуа Зикрзее. Още с първото си докосване до топката в 65-ата минута Зиркзее намери Куня, който с идентично изпълнение на това на Аарънсън изравни за 1:1.

В 82-рата минута Куня бе близо до втория си гол, но изстрелът му от границата на наказателното поле удари страничната греда на вратата на Лукас Пери.

До края на срещата играта продължи да се води на много високо темпо и пред двете врати имаше по няколко положения, но нито едно от тях не се превърна в гол и двата отбора заслужено поделиха по точка.

В класирането Манчестър Юнайтед е на пета позиция с 31 пункта, докато Лийдс е 16-о място с 22.