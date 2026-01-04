Кризата на Тотнъм като домакин продължава и през новата година след реми със Съндърланд

Двубоят между Тотнъм и Съндърланд от 20-ия кръг на Висшата лига завърши при равенство 1:1. "Черните котки" стигнаха до точката с късен гол.

Столичани бяха по-активни в преден план в хода на първото полувреме на стадион "Тотнъм Хотспър" в Лондон и заслужено откриха резултата след половин час игра. При разбъркване в наказателното поле Мики ван де Вен отправи удар, който се отклони от крака на Бен Дейвис и попадна във вратата на Робин Руфс. Уелсецът се разписа в първия си мач като титуляр за сезона.

След почивката дойде първият точен удар за "черните котки", а Гилермо Викарио се справи с него.

Гостите атакуваха все по-смело и в 80-ата минута късметът спаси "шпорите". Енцо Льо Фе стреля с глава в лявата греда.

Със следващата си атака възпитаниците на Режис Льо Бри възобновиха равенството. Енцо Льо Фе подаде към Брайън Броби в наказателното поле. Нападателят изравни с плътен шут в далечния ъгъл.

Съндърланд заема 8-ото място в класирането с актив от 30 точки. Тотнъм се намира на 13-ата позиция в подреждането с 27 пункта.