Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим. Португалецът вече си е взел довиждане с отбора и е напуснал тренировъчната база на клуба.

Бившият футболист на "червените дяволи" Дарън Флетчър ще поеме временно поста.

Всички тези събития са следствие на разочароващите резултати в последните 2 мача - 1:1 с Уулвърхямптън и 1:1 с Лийдс, където играе българския национал Илия Груев, както и на пресконференцията, на която заяви, че е дошъл в Юнайтед, за да е мениджър на клуба, а не треньор.

Аморим пое "червените дяволи" през ноември 2024 година и изведе тима до финал в Лига Европа.

Юнайтед се намира на шестото място във Висшата лига, а ръководството е преценило, че сега е времето да се направи тази промяна, за да се даде нужното време на играчите да преследват възможно най-предно класиране.