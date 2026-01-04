Трагедия разтърси Лийдс преди мача с Ман Юнайтед

Лийдс Юнайтед съобщи за трагичен инцидент преди неделния двубой от Висшата лига срещу Манчестър Юнайтед, завършил 1:1 на „Еланд Роуд“.

От клуба информираха, че привърженик е починал след спешен медицински случай на стадиона, възникнал преди началния съдийски сигнал. Новината беше потвърдена с официално изявление, в което „белите“ изразиха дълбоката си скръб от случилото се.

„Лийдс Юнайтед е съкрушен да потвърди, че за съжаление, привърженик почина преди мача ни от Висшата лига с Манчестър Юнайтед, след спешен медицински случай на „Еланд Роуд“. Мислите на всички в клуба са със семейството и близките му в този изключително труден момент“, се казва в позицията на клуба.

Въпреки трагедията срещата между Лийдс и Манчестър Юнайтед се проведе и завърши при равенство 1:1.