Интер се върна на върха в Италия

Интер започна по впечатляващ начин 2026 година, след като наложи волята си над един от най-неудобните си съперници – Болоня. „Нерадзурите“ се поздравиха с успех с 3:1 пред над 74 хиляди зрители на „Джузепе Меаца“ в заключителния двубой от 18-ия кръг на Серия А.

Домакините поеха контрол върху мача още през първото полувреме и материализираха превъзходството си в 39-ата минута, когато Пьотър Жиелински откри резултата. Малко след почивката Интер нанесе втори удар чрез капитана Лаутаро Мартинес, който покачи на 2:0 в 48-ата минута.

Болоня опита да се върне в срещата, но четвърт час преди края Маркюс Тюрам сложи точка на спора с трето попадение за миланския гранд. В 83-ата минута Сантиаго Кастро успя да отбележи почетен гол за гостите.

Победата има сериозна тежест както в борбата на Интер за титлата в Италия, така и в битката за местата, осигуряващи участие в европейските клубни турнири.