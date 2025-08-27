Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3

Испания пристига в София за старта на световните квалификации. България едва ли може да има по-тежко препятствие от действащия европейски шампион в първата си среща в групата, но съдбата изпрати именно "Ла Фурия" на Националния стадион в София.

Там 40 000 души ще очакват да разберат има ли как да бъде спрян Ламин Ямал и каква ще бъде стратегията на "лъвовете" срещу един от най-силните отбори в света.

Гледайте България – Испания в четвъртък, 4 септември от 21.45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3!