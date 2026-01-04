Спартак Варна назначи Пламен Гетов за нов спортен директор

Това ще е втори период за Гетов в отбора като ръководител.
Спартак Варна назначи Пламен Гетов за спортен директор, информираха от клуба.
„С богатия си опит във футбола и ясната си професионална визия, Пламен Гетов ще отговаря за спортно-техническата политика на клуба, развитието на представителния отбор и цялостната спортна клубна структура.
Пожелаваме му успех в новата роля и ползотворна работа със Спартак“, написаха от варненския тим в социалната платформа Фейсбук.
За Гетов това ще бъде втори престой на този пост в Спартак след 2024 година.