Спартак Варна назначи Пламен Гетов за нов спортен директор

Спартак Варна назначи Пламен Гетов за спортен директор, информираха от клуба.

„С богатия си опит във футбола и ясната си професионална визия, Пламен Гетов ще отговаря за спортно-техническата политика на клуба, развитието на представителния отбор и цялостната спортна клубна структура.

Пожелаваме му успех в новата роля и ползотворна работа със Спартак“, написаха от варненския тим в социалната платформа Фейсбук.