БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА 1948 ще играе с Гьозтепе на легара в Белек

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Вицешампионът от есенния дял в Първа лига отпътува утре сутрин.

цска 1948 разочарова славия продупчи билета четвъртфиналите купата
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА 1948 открива зимната си подготовка с лагер в Турция и освежен състав, в който вече личат първите нови имена. Вицешампионът от есенния дял в Първа лига отпътува утре сутрин за Белек, като в 9:30 часа самолетът ще излети с група от 29 футболисти, преминали успешно задължителните медицински прегледи. В отбора няма контузени играчи.

Зимната пауза донесе и промени в състава. „Червените“ от Бистрица се разделиха с четирима футболисти от есенния дял. На входа ЦСКА 1948 вече финализира две сделки. В отбора пристигна Бернардо Коуто от Спартак (Варна), както и германският полузащитник Флориан Кребс, който за последно носеше екипа на финландския Интер (Турку).

Очаква се и допълнително подсилване, а шанс да се докажат по време на лагера ще получат и трима футболисти, завръщащи се след наеми. Нападателят Борис Димитров, реализирал шест гола за Монтана, както и украинците Данило Тарасенко и Игор Романюк, отново ще бъдат част от първия тим.

Подготовката в Белек ще бъде наситена и с контроли. Първата проверка за ЦСКА 1948 е на 10 януари срещу турския елитен Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, а ден по-късно столичани ще премерят сили с румънския Рапид (Букурещ).

#ПФК ЦСКА 1948

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Футбол

Илиана Раева се сбогува с Димитър Пенев: Да е светло на прекрасната ти душа!
Илиана Раева се сбогува с Димитър Пенев: Да е светло на прекрасната ти душа!
Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Чете се за: 02:32 мин.
Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор
Чете се за: 01:35 мин.
Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Чете се за: 01:37 мин.
Аморим също не оцеля Аморим също не оцеля
Чете се за: 06:45 мин.
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ