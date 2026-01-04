ЦСКА 1948 ще играе с Гьозтепе на легара в Белек

ЦСКА 1948 открива зимната си подготовка с лагер в Турция и освежен състав, в който вече личат първите нови имена. Вицешампионът от есенния дял в Първа лига отпътува утре сутрин за Белек, като в 9:30 часа самолетът ще излети с група от 29 футболисти, преминали успешно задължителните медицински прегледи. В отбора няма контузени играчи.

Зимната пауза донесе и промени в състава. „Червените“ от Бистрица се разделиха с четирима футболисти от есенния дял. На входа ЦСКА 1948 вече финализира две сделки. В отбора пристигна Бернардо Коуто от Спартак (Варна), както и германският полузащитник Флориан Кребс, който за последно носеше екипа на финландския Интер (Турку).



Очаква се и допълнително подсилване, а шанс да се докажат по време на лагера ще получат и трима футболисти, завръщащи се след наеми. Нападателят Борис Димитров, реализирал шест гола за Монтана, както и украинците Данило Тарасенко и Игор Романюк, отново ще бъдат част от първия тим.

Подготовката в Белек ще бъде наситена и с контроли. Първата проверка за ЦСКА 1948 е на 10 януари срещу турския елитен Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, а ден по-късно столичани ще премерят сили с румънския Рапид (Букурещ).