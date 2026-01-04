БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Късна драма остави Ливърпул без победа във втори пореден мач

Шампионите на Англия не успяха да победят Фулъм.

Харисън Рийд, Фулъм
Снимка: БГНЕС
Ливърпул започна 2026 година с второ поредно равенство във Висшата лига. Шампионите на Англия завършиха 2:2 при гостуването си на Фулъм в среща от 20-ия кръг, играна на „Крейвън Котидж“ в столицата, която започна с около 15 минути закъснение заради медицински инцидент по трибуните.

Домакините нанесоха първия удар в 17-ата минута. Бившият играч на Ливърпул Хари Уилсън се възползва от добър момент и с точен удар откри резултата, като проверката с ВАР потвърди редовността на попадението. Фулъм изглеждаше по-активният тим в началото, но след почивката инициативата премина в ръцете на гостите.

Натискът на мърсисайдци даде резултат, когато Флориан Вирц възстанови равенството и върна тима си в мача. Развръзката дойде в добавеното време и бе изпълнена с обрати. В 94-ата минута Коди Гакпо реализира и изглеждаше, че Ливърпул ще си тръгне с трите точки, но радостта бе кратка. Само три минути по-късно резервата на Фулъм Харисън Рийд порази вратата с мощен удар от дистанция и донесе ценна точка за лондончани.

След ремито Ливърпул остава в челната четворка с актив от 34 точки, като има само три пункта аванс пред петия Манчестър Юнайтед. Фулъм заема 11-о място с 28 точки.

В следващия кръг тимът на Марко Силва ще приеме Челси в лондонско дерби, докато Ливърпул гостува на лидера в класирането Арсенал.

