Късна драма остави Ливърпул без победа във втори пореден мач

Ливърпул започна 2026 година с второ поредно равенство във Висшата лига. Шампионите на Англия завършиха 2:2 при гостуването си на Фулъм в среща от 20-ия кръг, играна на „Крейвън Котидж“ в столицата, която започна с около 15 минути закъснение заради медицински инцидент по трибуните.

Домакините нанесоха първия удар в 17-ата минута. Бившият играч на Ливърпул Хари Уилсън се възползва от добър момент и с точен удар откри резултата, като проверката с ВАР потвърди редовността на попадението. Фулъм изглеждаше по-активният тим в началото, но след почивката инициативата премина в ръцете на гостите.

Натискът на мърсисайдци даде резултат, когато Флориан Вирц възстанови равенството и върна тима си в мача. Развръзката дойде в добавеното време и бе изпълнена с обрати. В 94-ата минута Коди Гакпо реализира и изглеждаше, че Ливърпул ще си тръгне с трите точки, но радостта бе кратка. Само три минути по-късно резервата на Фулъм Харисън Рийд порази вратата с мощен удар от дистанция и донесе ценна точка за лондончани.

След ремито Ливърпул остава в челната четворка с актив от 34 точки, като има само три пункта аванс пред петия Манчестър Юнайтед. Фулъм заема 11-о място с 28 точки.

В следващия кръг тимът на Марко Силва ще приеме Челси в лондонско дерби, докато Ливърпул гостува на лидера в класирането Арсенал.