ПСЖ победи ФК Париж в исторически мач за Луис Енрике

Пари Сен Жермен срещна трудности, но успя да победи градския си съперник ФК Париж с 2:1 в мач от 17-ия кръг на френската Лига 1.

Тово бе и първата среща между парижките клубове от 1978 г. насам.

Усман Дембеле реши дербито на „Парк де Пренс“ наблюдавано от 48 229 зрители по трибуните.

Носителят на "Златната топка" за 2025 г. отбеляза победния гол за отбора на Луис Енрике, който се приближи на точка от лидера в Лига 1, Ланс.

В първите минути ПСЖ се размина за малко с изпълнение на дузпа, след като ВАР проверка установи, че контактът между Отавио и Дезире Дуе е станал точно извън наказателното поле.

Бившият вратар на ПСЖ Кевин Трап отрази умело удар на Сени Маюлу, но домакините откриха все пак резултата малко преди почивката. Фабиан Руис подаде на Дуе за прецизен завършек в края на първото полувреме.

Гостите реагираха и изравниха резултата в 51-та минута, когато Вилем Гьобел вкара от дузпа, след като Илия Забарни събори Алимами Гори. Това беше и първият гол от дузпа, който ПСЖ допусна в Лига 1, откакто Елиесе Бен Сегир отбеляза за Монако през декември 2024 г.

ПСЖ отново поведе само две минути по-късно. Усман Дембеле получи на дясното крило, напредна навътре към наказателното поле и стреля по земя, а след рикошет топката излъга вратаря и се озова в мрежата за 2:1.

Нуно Мендеш беше близо до трети гол за шампиона на Франция в средата на втората част, но в крайна сметка резултатът остана непроменен до края.

ПСЖ остава непобеден в последните си 39 домакински мача от Лига 1 (победи 35, равенства 4), след успеха в първата среща между парижките клубове от 1978 г. насам.

Шампионът на Франция се приближи на точка от лидера в Лига 1, Ланс. Париж пък е точно над опасната зона на 15-ата позиция с 16 точки.

Луис Енрике отбеляза 100-ия си мач в Лига 1 и записа 74-та си шампионатна победа като треньор на парижани, постижение все по-близо до това на колегата му Томас Тухел (78).

ПСЖ и ФК Париж ще се срещнат отново скоро – на 12 януари 2026 г. в мач от турнира за Купата на Франция.

Играчите и щабът на шампиона показаха всички трофеи сред срещата на "Парк де Пренс", които са спечелили миналата година.