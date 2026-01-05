БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ПСЖ победи ФК Париж в исторически мач за Луис Енрике

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

Дембеле отбеляза победния гол за отбора на Луис Енрике, който се приближи на точка от лидера в Лига 1, Ланс.

псж победи париж исторически мач луис енрике
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Пари Сен Жермен срещна трудности, но успя да победи градския си съперник ФК Париж с 2:1 в мач от 17-ия кръг на френската Лига 1.

Тово бе и първата среща между парижките клубове от 1978 г. насам.

Усман Дембеле реши дербито на „Парк де Пренс“ наблюдавано от 48 229 зрители по трибуните.

Носителят на "Златната топка" за 2025 г. отбеляза победния гол за отбора на Луис Енрике, който се приближи на точка от лидера в Лига 1, Ланс.

В първите минути ПСЖ се размина за малко с изпълнение на дузпа, след като ВАР проверка установи, че контактът между Отавио и Дезире Дуе е станал точно извън наказателното поле.

Бившият вратар на ПСЖ Кевин Трап отрази умело удар на Сени Маюлу, но домакините откриха все пак резултата малко преди почивката. Фабиан Руис подаде на Дуе за прецизен завършек в края на първото полувреме.

Гостите реагираха и изравниха резултата в 51-та минута, когато Вилем Гьобел вкара от дузпа, след като Илия Забарни събори Алимами Гори. Това беше и първият гол от дузпа, който ПСЖ допусна в Лига 1, откакто Елиесе Бен Сегир отбеляза за Монако през декември 2024 г.

ПСЖ отново поведе само две минути по-късно. Усман Дембеле получи на дясното крило, напредна навътре към наказателното поле и стреля по земя, а след рикошет топката излъга вратаря и се озова в мрежата за 2:1.

Нуно Мендеш беше близо до трети гол за шампиона на Франция в средата на втората част, но в крайна сметка резултатът остана непроменен до края.

ПСЖ остава непобеден в последните си 39 домакински мача от Лига 1 (победи 35, равенства 4), след успеха в първата среща между парижките клубове от 1978 г. насам.

Шампионът на Франция се приближи на точка от лидера в Лига 1, Ланс. Париж пък е точно над опасната зона на 15-ата позиция с 16 точки.

Луис Енрике отбеляза 100-ия си мач в Лига 1 и записа 74-та си шампионатна победа като треньор на парижани, постижение все по-близо до това на колегата му Томас Тухел (78).

ПСЖ и ФК Париж ще се срещнат отново скоро – на 12 януари 2026 г. в мач от турнира за Купата на Франция.

Играчите и щабът на шампиона показаха всички трофеи сред срещата на "Парк де Пренс", които са спечелили миналата година.

#ФК Париж #Лига 1 2025/2026 #ПСЖ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Европейски футбол

Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор
Чете се за: 01:35 мин.
Аморим също не оцеля Аморим също не оцеля
Чете се за: 06:45 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона
Чете се за: 01:12 мин.
Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ