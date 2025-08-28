Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България на 31 август. Очаква се тя да отиде във ВМЗ Сопот. Посещението на фон дер Лайен е част от обиколката й в седем държави, които граничат или се намират в близост до Украйна.

Урсула фон дер Лайен съобщи днес, че ЕС подготвя 19-ия пакт от санкции срещу Русия.

Тя коментира руските удари по сградата на представителството на ЕК в Киев.

снимки: ЕК

По думите й служителите на представителството са в безопасност.