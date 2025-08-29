Търсят изход от безводието в Плевен - заседават по мерките

Заседание на областния кризисен щаб в Плевен ще се проведе днес. На него ще се обсъждат действията по мерките и решенията за спраявне с безводието.

На заседанието ще бъде докладван напредъкът по изпълнението на набелязаните мерки от отговорните институции и експерти – "ВиК – Плевен", Община Плевен, Басейнова дирекция "Дунавски район" и "Напоителни системи".

Предстои да бъдат обсъдени и нови възможни действия за справяне с кризата.

Заради кризата с водата жителите на Плевен и околните населени места организират нов протест. Недоволството ще се проведе в неделя.