Водната криза в Плевен: Как се живее с вода само по 5 часа на ден?

Продължава строгият режим на вода в Плевен. Според регионалния министър най-големият проблем са загубите на вода.

Осигурени са водоноски за жителите, а експерти проучват нови сондажи в опит да се намери решение на кризата. Как се живее с вода само по 5 часа на ден?

Чавдар Христанов е майстор пекар. В условията на криза меси хляб с минерална вода.

"Още преди 10.00 ч. водата спира, но аз трябва да работя и се подсигурявам с минерална вода", заяви Чавдар Христанов, пекар.

Казва, че има разлика в хляба приготвен с бутилирана вода. А разходите му скачат драстично.

"Минералната вода няма добри качества да се направи хубав хляб с нея, хлябът става по-сбит и тежък, не ни е лесно. Не съм си намалил поръчките, но ми е трудно да си представя какво ще е като се върнат хората в Плевен и трябва да меся големи количества, тогава трябва да се заредя с не знам какви количества вода, за една туба давам 22 лв., днес трябва да използвам 4-5 за месене, този разход не го бях предвидил, че водата ще ми е толкова скъпа за хляба", допълни Чавдар Христанов.

Въпреки трудностите Чавдар казва, че няма да се откаже да прави вкусен, ръчно приготвен хляб. А за да има винаги топъл хляб месе чрез целия ден с бутилирана вода.

"Никога няма да се откажа да меся хляб, ако трябва и кладенец ще изкопая отпред, като онази приказка за златната вода, водата е с много цветове, много цени и всъщност е най-голямата тайна и мистерия ни е водата", коментира Чавдар Христанов.

Сериозни трудности изпитват и медиците. Д-р Поля Петева е дентален лекар. Налага се пациентите ѝ да идват сутрин рано докато има вода.

"Ако спазвам работното си време от 9.00 ч., аз трябва да не работя от 9.00 до 19.00 ч. Идвам сутрин рано, пълня си бутилките с вода. Аз съм принудена да мия плювалник, да мия ръце, да мия инструменти с водата, с която съм се запасила. Това е голям проблем. Голям проблем е, когато трябва да се прави манипулация като вадене на зъб или почистване на зъбен камък, има кръв трябва обилно вода, трябва да се спазват санитарно-хигиенните норми, миене на ръце, инструментите като се накиснат в дезинфектанти обилно трябва да се изплакват", заяви д-р Поля Петева, дентален лекар, председател на Български зъболекарски съюз - Плевен.

В университетската болница в града едната част от лечебното заведение е подсигурено с хидрофорна система, а за другата се запасяват с големи количества вода.

Осигурена е у вода за апаратурата за хемодиализа, а експерти продължават да търсят нови сондажи. Ремонтират се и компрометирани части на мрежата, за да няма загуби.

"Разпоредил съм още вчера служители на "ВиК холдинг" да са на терен в Плевен, да се локализират местата с най-критична загуба На вода, къде се краде, извършват се сондажи", каза още регионалният министър Иван Иванов.

От РЗИ - Плевен заявиха, че непрекъснато се правят проби на питейната вода. Засега е установено, че няма отклонения освен по показател мътност и цвят. За това призовават гражданите да не я използват за пиене и готвене докато не се избистри.