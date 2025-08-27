БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 02:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Водната криза в Плевен: Как се живее с вода само по 5 часа на ден?

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Запази

Продължава строгият режим на водата

водната криза плевен вода часа ден
Слушай новината

Продължава строгият режим на вода в Плевен. Според регионалния министър най-големият проблем са загубите на вода.

Осигурени са водоноски за жителите, а експерти проучват нови сондажи в опит да се намери решение на кризата. Как се живее с вода само по 5 часа на ден?

Чавдар Христанов е майстор пекар. В условията на криза меси хляб с минерална вода.

"Още преди 10.00 ч. водата спира, но аз трябва да работя и се подсигурявам с минерална вода", заяви Чавдар Христанов, пекар.

Казва, че има разлика в хляба приготвен с бутилирана вода. А разходите му скачат драстично.

"Минералната вода няма добри качества да се направи хубав хляб с нея, хлябът става по-сбит и тежък, не ни е лесно. Не съм си намалил поръчките, но ми е трудно да си представя какво ще е като се върнат хората в Плевен и трябва да меся големи количества, тогава трябва да се заредя с не знам какви количества вода, за една туба давам 22 лв., днес трябва да използвам 4-5 за месене, този разход не го бях предвидил, че водата ще ми е толкова скъпа за хляба", допълни Чавдар Христанов.

Въпреки трудностите Чавдар казва, че няма да се откаже да прави вкусен, ръчно приготвен хляб. А за да има винаги топъл хляб месе чрез целия ден с бутилирана вода.

"Никога няма да се откажа да меся хляб, ако трябва и кладенец ще изкопая отпред, като онази приказка за златната вода, водата е с много цветове, много цени и всъщност е най-голямата тайна и мистерия ни е водата", коментира Чавдар Христанов.

Сериозни трудности изпитват и медиците. Д-р Поля Петева е дентален лекар. Налага се пациентите ѝ да идват сутрин рано докато има вода.

"Ако спазвам работното си време от 9.00 ч., аз трябва да не работя от 9.00 до 19.00 ч. Идвам сутрин рано, пълня си бутилките с вода. Аз съм принудена да мия плювалник, да мия ръце, да мия инструменти с водата, с която съм се запасила. Това е голям проблем. Голям проблем е, когато трябва да се прави манипулация като вадене на зъб или почистване на зъбен камък, има кръв трябва обилно вода, трябва да се спазват санитарно-хигиенните норми, миене на ръце, инструментите като се накиснат в дезинфектанти обилно трябва да се изплакват", заяви д-р Поля Петева, дентален лекар, председател на Български зъболекарски съюз - Плевен.

В университетската болница в града едната част от лечебното заведение е подсигурено с хидрофорна система, а за другата се запасяват с големи количества вода.

Осигурена е у вода за апаратурата за хемодиализа, а експерти продължават да търсят нови сондажи. Ремонтират се и компрометирани части на мрежата, за да няма загуби.

"Разпоредил съм още вчера служители на "ВиК холдинг" да са на терен в Плевен, да се локализират местата с най-критична загуба На вода, къде се краде, извършват се сондажи", каза още регионалният министър Иван Иванов.

От РЗИ - Плевен заявиха, че непрекъснато се правят проби на питейната вода. Засега е установено, че няма отклонения освен по показател мътност и цвят. За това призовават гражданите да не я използват за пиене и готвене докато не се избистри.

#Плевен #водна криза #воден режим

Последвайте ни

ТОП 24

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
1
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
2
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
5
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"
6
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
6
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...

Още от: Регионални

"Солено" ли ни излиза шоколадът?
"Солено" ли ни излиза шоколадът?
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
Чете се за: 01:07 мин.
Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО) Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО)
Чете се за: 00:17 мин.
Пожар гори в благоевградското село Селище Пожар гори в благоевградското село Селище
Чете се за: 00:35 мин.
"Докога да се молим за вода": След повече от 20 години - инвестират във водопреносната мрежа на Самораново "Докога да се молим за вода": След повече от 20 години - инвестират във водопреносната мрежа на Самораново
Чете се за: 01:15 мин.
Свикаха кризисен щаб в Силистра заради сигнал за забелязан черен леопард Свикаха кризисен щаб в Силистра заради сигнал за забелязан черен леопард
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО) Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО)
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще почиват учениците
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"Докога да се молим за вода": След повече от 20 години -...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Тръмп: Сорос и синът му трябва да бъдат съдени
Чете се за: 01:52 мин.
САЩ
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ