БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
3
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
08:48, 29.08.2025
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
08:26, 29.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
08:18, 29.08.2025 (обновена)
Чете се за: 00:50 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Спорт
Спортни новини 29.08.2025 г., 09:10 ч.
от
БНТ
A+
A-
09:10, 29.08.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
09:08, 29.08.2025
Търсят изход от безводието в Плевен - заседават по мерките
08:52, 29.08.2025
Богдан Богданов от ПП-ДБ: Кой открадна парите за язовирите?
08:50, 29.08.2025
Урсула фон дер Лайен тръгна на обиколка в страните на източната...
08:45, 29.08.2025
Стефан Георгиев: Мачът България - Испания е един прекрасен повод за...
08:39, 29.08.2025
Ариана Гранде обяви първото си турне от 7 години насам
08:28, 29.08.2025
Министрите на отбраната на страните - членки от ЕС се срещат в...
08:08, 29.08.2025
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
3
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя,...
4
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...
5
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото...
Реклама
Най-четени
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
2
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 28.08.2025 г. 20:50 ч.
Спортни новини 28.08.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 28.08.2025
Спортни новини 28.08.2025 г., 09:08 ч.
09:08, 28.08.2025
Спортни новини 27.08.2025 г. 20:50 ч.
20:50, 27.08.2025
Спортни новини 27.08.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 27.08.2025
Спортни новини 27.08.2025 г., 09:10 ч.
09:10, 27.08.2025
Реклама
Водещи новини
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом...
08:08, 29.08.2025 (обновена)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти
07:59, 29.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
07:39, 29.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Богдан Богданов от ПП-ДБ: Кой открадна парите за язовирите?
08:52, 29.08.2025
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Румен Христов: Парите за язовирите не са отишли в джобовете на...
09:22, 29.08.2025
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
20:37, 28.08.2025
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Мерки срещу шарката по овцете: БАБХ и полицията започват проверки в...
07:47, 29.08.2025 (обновена)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен тръгна на обиколка в страните на източната...
08:50, 29.08.2025 (обновена)
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ