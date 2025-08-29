БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Краят на клаузата "Де минимис": Старт на таксите и за пратките с ниска стойност за САЩ

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Експерти казват, че действията на администрацията ще нанесат удар по малкия бизнес в страната

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Освобождаването от мита на пратки за Съединените щати с ниска стойност приключва окончателно днес.

В сила влиза шестмесечен преходен период, през който ще се плаща такса от 80 до 200 долара на пратка в зависимост от страната на произход. Това заявиха от администрацията в Белия дом. Така наречената клауза "Де минимис" освобождаваше пратките на стойност под 800 долара от облагане с мита.

Експерти казват, че действията на администрацията ще нанесат удар по малкия бизнес в страната.

Според търговския съветник на Белия дом Питър Наваро, новите такси ще ограничат вноса на наркотици.

#пратки с ниска стойност #САЩ #такси #мита

Product image
