Краят на клаузата "Де минимис": Старт на таксите и за пратките с ниска стойност за САЩ

Освобождаването от мита на пратки за Съединените щати с ниска стойност приключва окончателно днес.

В сила влиза шестмесечен преходен период, през който ще се плаща такса от 80 до 200 долара на пратка в зависимост от страната на произход. Това заявиха от администрацията в Белия дом. Така наречената клауза "Де минимис" освобождаваше пратките на стойност под 800 долара от облагане с мита.

Експерти казват, че действията на администрацията ще нанесат удар по малкия бизнес в страната.

Според търговския съветник на Белия дом Питър Наваро, новите такси ще ограничат вноса на наркотици.