148 години от Шипченската епопея - въвеждат специална организация на движението

148-ата годишнина от Шипченската епопея ще бъде отбелязана на 30 август.

За поредна година на историческия връх ще бъдат пресъздадени събитията, повратна точка в Руско-турската освободителна война с участието на храбрите български опълченци.

Участват над 300 представители от Национално дружество "Традиция" и сродни организации от цялата страна.

Националното честване се провежда под патронажа на президента Румен Радев.

