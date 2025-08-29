БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зеленски: Русия разбира само от сила, затова сега трябва да демонстрираме такава

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Запази

Отдалечава ли се възможността за мира в Украйна?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Отзвукът от една от най-масираните руски атаки срещу Украйна продължава - редица лидери критикуваха действията на Москва, президентът Володимир Зеленски за пореден път призова за по-строги санкции срещу Русия.

По-късно днес Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно събрание, след призива на Украйна да се дискутират ударите в Киев, които взеха най-малко 23 жертви, включително 4 деца.

Поредна тежка нощ в Украйна - в Днипропетровска област тази сутрин са загинали двама души, 8 други са ранени след поредния удар с дронове. Ето как украинският президент Володимир Зеленски коментира бомбардировките над Киев, при които загинаха десетки.

Володимир Зеленски, президент на Украйна графично:
Трябва да има силни санкции, натиск и стъпки, които не позволяват на убийците да чувстват безнаказаност. Русия разбира само от сила, затова сега трябва да демонстрираме такава. Съединените щати, Европа и страните от Г-20 имат тази сила.

Германският канцлер Фридрих Мерц и президентът на Франция Еманюел Макрон проведоха среща, на която затвърдиха ангажимента си да бъдат водещи в европейската външна политика. Ето как те коментираха събитията:

Фридрих Мерц, канцлер на Германия:
Очевидно няма да има среща между президента Зеленски и Путин. Това е в разрез с уговореното на срещата между Путин и Тръмп.

Френският президент Макрон заяви, че позициите на двете страни по ключови теми са по-близо една до друга отвсякога.

Еманюел Макрон, президент на Франция:
Смятам, че френско-немската позиция е напълно съгласувана за една по-силна Европа икономически, търговски, която държи на позицията си за конфликта в Украйна в лицето на офанзивната война, водена от Русия. Искаме да направим нашата Европа по-силна, по-конкурентоспособна, с по-малко регулации.

Американският президент Доналд Тръмп каза, че е разочарован от въздушните удари по Киев, но е очаквал подобни действия от Москва. Вашингтон одобри продажбата на оръжия на Украйна на стойност 825 милиона долара. Сред оборудването са и ракети въздух-земя. Киев вече има достъп и до от механизма за финансиране от съюзници от НАТО - Дания, Норвегия и Нидерландия. Днес в Ню Йорк, ще разговарят представеители на Украйна и САЩ, и по думите на американския спаециален пратеник Стив Уиткоф се очаква "голям сигнал".

#войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
2
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя,...
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
3
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...
Пожар гори на територията на парк "Рила"
4
Пожар гори на територията на парк "Рила"
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
5
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа
6
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Русия

Жителите на Киев прекараха нощта в метрото заради руски масирани удари с дронове
Жителите на Киев прекараха нощта в метрото заради руски масирани удари с дронове
Ким Чен Ун и Путин ще присъстват на парада "Денят на победата" Ким Чен Ун и Путин ще присъстват на парада "Денят на победата"
Чете се за: 00:45 мин.
Дипломация по време на война: Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Ню Йорк Дипломация по време на война: Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Ню Йорк
Чете се за: 01:30 мин.
Ще стигне ли руската армия до Днепър? Ще стигне ли руската армия до Днепър?
Чете се за: 03:27 мин.
Руски войски в Днипропетровск: От Киев твърдят, че офанзивата засега е спряна Руски войски в Днипропетровск: От Киев твърдят, че офанзивата засега е спряна
Чете се за: 00:35 мин.
Тръмп отново отправи предупреждение към Русия Тръмп отново отправи предупреждение към Русия
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня
Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от Слънчев бряг преди катастрофата Проверяват техническата изправност на АТВ-то от Слънчев бряг преди катастрофата
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен тръгна на обиколка в страните на източната...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ