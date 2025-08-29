Зеленски: Русия разбира само от сила, затова сега трябва да демонстрираме такава

Отзвукът от една от най-масираните руски атаки срещу Украйна продължава - редица лидери критикуваха действията на Москва, президентът Володимир Зеленски за пореден път призова за по-строги санкции срещу Русия.

По-късно днес Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно събрание, след призива на Украйна да се дискутират ударите в Киев, които взеха най-малко 23 жертви, включително 4 деца.

Поредна тежка нощ в Украйна - в Днипропетровска област тази сутрин са загинали двама души, 8 други са ранени след поредния удар с дронове. Ето как украинският президент Володимир Зеленски коментира бомбардировките над Киев, при които загинаха десетки.

Володимир Зеленски, президент на Украйна графично:

Трябва да има силни санкции, натиск и стъпки, които не позволяват на убийците да чувстват безнаказаност. Русия разбира само от сила, затова сега трябва да демонстрираме такава. Съединените щати, Европа и страните от Г-20 имат тази сила.

Германският канцлер Фридрих Мерц и президентът на Франция Еманюел Макрон проведоха среща, на която затвърдиха ангажимента си да бъдат водещи в европейската външна политика. Ето как те коментираха събитията:

Фридрих Мерц, канцлер на Германия:

Очевидно няма да има среща между президента Зеленски и Путин. Това е в разрез с уговореното на срещата между Путин и Тръмп.

Френският президент Макрон заяви, че позициите на двете страни по ключови теми са по-близо една до друга отвсякога.

Еманюел Макрон, президент на Франция:

Смятам, че френско-немската позиция е напълно съгласувана за една по-силна Европа икономически, търговски, която държи на позицията си за конфликта в Украйна в лицето на офанзивната война, водена от Русия. Искаме да направим нашата Европа по-силна, по-конкурентоспособна, с по-малко регулации.

Американският президент Доналд Тръмп каза, че е разочарован от въздушните удари по Киев, но е очаквал подобни действия от Москва. Вашингтон одобри продажбата на оръжия на Украйна на стойност 825 милиона долара. Сред оборудването са и ракети въздух-земя. Киев вече има достъп и до от механизма за финансиране от съюзници от НАТО - Дания, Норвегия и Нидерландия. Днес в Ню Йорк, ще разговарят представеители на Украйна и САЩ, и по думите на американския спаециален пратеник Стив Уиткоф се очаква "голям сигнал".



