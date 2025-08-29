Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите, детските градини и училищата

Областният кризисен щаб в Плевен заседава заради задълбочаващата се водна криза в града.

В срещата участват всички отговорни институции, както и жители на града, като се очаква да бъде докладвано за напредъка по изпълнение на набелязаните мерки за справяне с безводието.

Строгият воден режим в града продължава.

Вода от чешмите има само за по 3 часа сутрин и вечер.

С това расте и напрежението сред хората, бизнеса и институциите.

С наближаването на новата учебна година растат и притесненията на родителите, които настояват за изграждането на хидрофорни системи, които да подсигурят вода за яслите, детските градини и училищата.