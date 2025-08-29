Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите, детските градини и училищата

Вода от чешмите има само за по 3 часа сутрин и вечер
Областният кризисен щаб в Плевен заседава заради задълбочаващата се водна криза в града.
В срещата участват всички отговорни институции, както и жители на града, като се очаква да бъде докладвано за напредъка по изпълнение на набелязаните мерки за справяне с безводието.
Строгият воден режим в града продължава.
Вода от чешмите има само за по 3 часа сутрин и вечер.
С това расте и напрежението сред хората, бизнеса и институциите.
С наближаването на новата учебна година растат и притесненията на родителите, които настояват за изграждането на хидрофорни системи, които да подсигурят вода за яслите, детските градини и училищата.
"Аз смятам, че тук въпросът е не защо нищо не се е свършило, а как смятаме да продължим оттук нататък. Не е възможно да решим проблема за 2 седмици, за да започне учебната година в рамките на нормалното и тези деца да ходят нормално на училище без да имаме притеснения", заяви Даниела Христова, жител на Плевен.
"Мисля, че е крайно време вече управляващите да се намесят, защото е явно, че кметът, областният управител, шефът на ВиК, никой не поема отговорност. Твърди се само, че са започнати някакви проекти, но вода няма. Мисля, че е крайно време някой да понесе отговорност за това нещо", коментира Борислав Христов, жител на Плевен.