БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите, детските градини и училищата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази

Вода от чешмите има само за по 3 часа сутрин и вечер

искаме вода плевен вдигна протест безводието
Слушай новината

Областният кризисен щаб в Плевен заседава заради задълбочаващата се водна криза в града.

В срещата участват всички отговорни институции, както и жители на града, като се очаква да бъде докладвано за напредъка по изпълнение на набелязаните мерки за справяне с безводието.

Строгият воден режим в града продължава.

Вода от чешмите има само за по 3 часа сутрин и вечер.

С това расте и напрежението сред хората, бизнеса и институциите.

С наближаването на новата учебна година растат и притесненията на родителите, които настояват за изграждането на хидрофорни системи, които да подсигурят вода за яслите, детските градини и училищата.

"Аз смятам, че тук въпросът е не защо нищо не се е свършило, а как смятаме да продължим оттук нататък. Не е възможно да решим проблема за 2 седмици, за да започне учебната година в рамките на нормалното и тези деца да ходят нормално на училище без да имаме притеснения", заяви Даниела Христова, жител на Плевен.

"Мисля, че е крайно време вече управляващите да се намесят, защото е явно, че кметът, областният управител, шефът на ВиК, никой не поема отговорност. Твърди се само, че са започнати някакви проекти, но вода няма. Мисля, че е крайно време някой да понесе отговорност за това нещо", коментира Борислав Христов, жител на Плевен.

#Плевен #ясли #вода #водна криза #воден режим #детски градини #училища

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
2
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя,...
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
3
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...
Пожар гори на територията на парк "Рила"
4
Пожар гори на територията на парк "Рила"
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа
5
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото...
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
6
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Регионални

Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня
Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
Разкриха двама мъже, "прибрали" 92 000 лева с фалшиви ТЕЛК решения Разкриха двама мъже, "прибрали" 92 000 лева с фалшиви ТЕЛК решения
Чете се за: 01:07 мин.
Полицията сезира главния прокурор заради вандализъм от шефката на НАП - Велико Търново Полицията сезира главния прокурор заради вандализъм от шефката на НАП - Велико Търново
Чете се за: 01:05 мин.
Заради сушата лозари и винопроизводители очакват по-слаба реколта? Заради сушата лозари и винопроизводители очакват по-слаба реколта?
Чете се за: 01:25 мин.
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни в село Огнен 86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни в село Огнен
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Богдан Богданов от ПП-ДБ: Кой открадна парите за язовирите?
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Румен Христов: Парите за язовирите не са отишли в джобовете на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ