Дипломация по време на война: Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Ню Йорк

Делегации на Съединените щати и Украйна ще се срещнат в петък в Ню Йорк, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Украински представители проведоха поредица от срещи в Близкия изток - в Катар във вторник и в Саудитска Арабия в сряда, а днес имат разговори в Швейцария.

По-рано специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф потвърди, че ще се срещне с украински представители в Ню Йорк тази седмица.

В интервю за телевизия Фокс Нюз Уиткоф съобщи още, че продължават редовните контакти между американски и руски официални представители като част от дипломатическите усилия да бъде сложен край на войната в Украйна.