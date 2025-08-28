БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Дипломация по време на война: Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Ню Йорк

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Делегации на Съединените щати и Украйна ще се срещнат в петък в Ню Йорк, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Украински представители проведоха поредица от срещи в Близкия изток - в Катар във вторник и в Саудитска Арабия в сряда, а днес имат разговори в Швейцария.

По-рано специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф потвърди, че ще се срещне с украински представители в Ню Йорк тази седмица.

В интервю за телевизия Фокс Нюз Уиткоф съобщи още, че продължават редовните контакти между американски и руски официални представители като част от дипломатическите усилия да бъде сложен край на войната в Украйна.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:
В петък ще се проведат срещи с екипа на президента Тръмп в Ню Йорк. В тях ще участват всички, които работят по гаранциите за сигурността - военните, политическите и икономическите аскепки на тези гаранции. Задачата е да се ускори колкото е възможно процесът, така че това да бъде лост за влияние - руснаците трябва да видят колко сериозен е светът и колко лоши ще бъдат последствията за Русия, ако войната продължи.

#в търсене на мир #войната в Украйна # дипломация

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
1
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
2
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"
3
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
5
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха митничари (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Русия

Ще стигне ли руската армия до Днепър?
Ще стигне ли руската армия до Днепър?
Руски войски в Днипропетровск: От Киев твърдят, че офанзивата засега е спряна Руски войски в Днипропетровск: От Киев твърдят, че офанзивата засега е спряна
Чете се за: 00:35 мин.
Тръмп отново отправи предупреждение към Русия Тръмп отново отправи предупреждение към Русия
Чете се за: 01:02 мин.
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море
Чете се за: 01:02 мин.
Тръмп за срещата Путин-Зеленски: За танго са нужни двама Тръмп за срещата Путин-Зеленски: За танго са нужни двама
Чете се за: 04:32 мин.
Путин гледа "с неохота" на среща със Зеленски, съобщи Тръмп Путин гледа "с неохота" на среща със Зеленски, съобщи Тръмп
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

След пожара в хасковската болница - предстои оглед на електрическата инсталация
След пожара в хасковската болница - предстои оглед на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След екстрадицията от Сърбия: Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за Паскал След екстрадицията от Сърбия: Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за Паскал
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Втори ден от работното посещение на Румен Радев в Германия
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Дипломация по време на война: Делегации на САЩ и Украйна се срещат...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Първите дипломати на САЩ и Израел се събират във Вашингтон
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Траур заради жертвите на стрелбата в Минеаполис
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ