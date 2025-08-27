БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В 3 ферми в Раковски е открит птичи грип

Умъртвени са над 28 000 патици

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Огнища на птичи грип в 3 ферми в Раковски. Умъртвени са над 28 000 патици, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

Зa да не се разпространява заразата, властите са определили гранични зони около огнищата, които се наблюдават и контролират.

Птицевъдите от трите заразени стопанства сами подали сигнал до Агенцията по храните, след като забелязали повишена смъртност.

Във фермата на Чавдар Гендов започнали да умират по 200 патици на ден.

"Експерти от Българската агенция по безопасност на храните разследваха как е станало, откъде е дошло, то се знае, че е по дивите птици, но по принцип ги гледаме на затворено патиците, не ги пускаме навън", заяви Чавдар Гендов, птицевъд от Раковски.

Стопаните изключват заразяването да е станало чрез фураж, тъй като са ползвали различни производители. Останалите количества от него обаче също ще бъдат унищожени.

"Ние пристъпваме към депопулация на животновъдните обекти, към момента това вече е извършено. Беше направено максимално бързо с цел избягване на риска да бъдат засегнати и други стопанства, при спазване на мерките за биосигурност", коментира д-р Чавдар Чавдаров, директор на ОД на БАБХ-Пловдив.

Стопаните, чиито патици са умъртвени заради заразата, имат право на компенсация.

Те отново могат да развъждат птици след карантината, но трябва да спазят законовата процедура и да получат разрешение от БАБХ.

От бранша смятат, че трябва да се вземат и допълнителни мерки.

"Според мен лично ваксинацията е единственият начин за създаване на имунен отговор и за предотвратяването на избухването на такива огнища и сътресения на пазара, Франция го реши по този начин проблема", каза още Калин Йовчев, фермер.

От Агенцията по храните призоваха фермерите да сигнализират веднага, ако забележат симптоми на заболяването.

