БАБХ унищожи 28 хиляди патици заради три огнища на птичи грип

Българската агенция по безопасност на храните унищожи 28 хил. патици заради установено огнище на птичи грип.

Заразата е установена в три птицеферми в землището на гр. Раковски.

Около засегнатите животновъдни обекти са определени 3-километрови предпазни и 10-километрови наблюдавани зони, в които влизат: гр. Раковски и села от общините Раковски, Марица и Калояново.

Експертите на Агенцията правят епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашните птици и продукти от тях, както и на фуража и транспортните средства, свързани с фермите.

Основните мерки за ограничаване на птичия грип са сериозните мерки за биосигурност и отглеждането на птиците на закрито, тъй като заразата се разпространява чрез контакт с други заразени птици или заразени фураж и вода.

Собствениците на унищожените патици ще получат компенсации от държавата.

Птичият грип може да се пренася и на хора, но вероятността за зараза е минимална, категорични са експертите.