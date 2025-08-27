Преди парламентарните избори в Молдова - подкрепа за европейското бъдеще на Кишинев

Месец преди парламентарните избори в Молдова - силен жест на подкрепа за европейското бъдеще на Кишинев.

За първи път лидерите на Франция, Германия и Полша се включиха заедно в честванията на Деня на независимостта на Молдова.

Посланието на Брюксел - мястото на страната е в Европейския съюз, а не в орбитата на Русия.

В късния следобед президентът на Молдова - Мая Санду, посрещна лидерите на Германия, Полша и Франция. Европейското бъдеще на Кишинев няма алтернатива, каза Санду и добави, че членството не е далечна мечта, а проект, по който се работи.

Послание за солидарност, единство и подкрепа - за членството на Молдова в ЕС прозвучаха в изказванията на Макрон, Мерц и Туск.

"Присъствието ви тук - Франция, Германия, Полша, показва не само подкрепа за Молдова, ни и факта, че европейският проект продължава и ние сме част от него. Искам много ясно да кажа - НЯМА алтернатива на Европа. И без Европейския съюз Молдова остава блокирана в миналото", заяви Мая Санду, президент на Молдова. "Заедно искаме да изпратим на молдовския народ послание за уважение, приятелство, солидарност и увереност в бъдещето. И в момент, в който виждаме как има опити за унищожаване на вашата демокрация, когато се оспорват заповеди, когато се прави опит да не функционират демократичните правила, ние идваме открито, за да изразим увереността, че бъдещето на Молдова е в Европа и Европейския съюз", допълни френският президент Еманюел Макрон. "Европа ще бъде по-силна с Молдова. Вашата устойчивост, отношението към ценностите и вашият глас ще направят обединението много по-богато. Или по-просто - няма да има сигурна Европа - Полша, Франция или Германия, без независима и сигурна Молдова", коментира Доналд Туск, министър-председател на Полша. "Вратата към Европейския съюз е отворена. С цялото си сърце Ви приветстваме в Европейския съюз. Молдова не само географски, но и исторически, е част от европейското семейство", каза още Фридрих Мерц, канцлер на Германия.

Това не е просто посещение, а доказателство за връзката между молдовците и Европа, и желание да се покаже, че никога повече съюзник на Европейския съюз няма да се изправи сам срещу руската агресия, коментират анализатори.

Визитата се случва само месец преди парламентарните избори, за които Кишинев вече твърди, че са обект на изключително сериозна руска намеса. Освен платените протести и опитите за вътрешна дестабилизация, този път Кремъл се е насочил и към молдовците в чужбина.

Става дума за 250 000 души, които живеят основно в държави-членки на ЕС, които до момента заставаха твърдо зад европейската ориентация на Кишинев.

Сега те са подложени на хибридни атаки и заливани с дезинформация. Според молдовските власти, са възможни проблеми и в самия изборен ден - 28 септември.

Ще успее ли управляващата проевропейска "Партия на действието и солидарността" на Мая Санду да запази мнозинство и да продължи пътя на страната към ЕС ще стане ясно след месец.