БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със...
Чете се за: 02:52 мин.
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и...
Чете се за: 04:32 мин.
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:30 мин.
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 03:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преди парламентарните избори в Молдова - подкрепа за европейското бъдеще на Кишинев

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Запази

За първи път лидерите на Франция, Германия и Полша се включиха заедно в честванията на Деня на независимостта на Молдова

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Месец преди парламентарните избори в Молдова - силен жест на подкрепа за европейското бъдеще на Кишинев.

За първи път лидерите на Франция, Германия и Полша се включиха заедно в честванията на Деня на независимостта на Молдова.

Посланието на Брюксел - мястото на страната е в Европейския съюз, а не в орбитата на Русия.

В късния следобед президентът на Молдова - Мая Санду, посрещна лидерите на Германия, Полша и Франция. Европейското бъдеще на Кишинев няма алтернатива, каза Санду и добави, че членството не е далечна мечта, а проект, по който се работи.

Послание за солидарност, единство и подкрепа - за членството на Молдова в ЕС прозвучаха в изказванията на Макрон, Мерц и Туск.

"Присъствието ви тук - Франция, Германия, Полша, показва не само подкрепа за Молдова, ни и факта, че европейският проект продължава и ние сме част от него. Искам много ясно да кажа - НЯМА алтернатива на Европа. И без Европейския съюз Молдова остава блокирана в миналото", заяви Мая Санду, президент на Молдова.

"Заедно искаме да изпратим на молдовския народ послание за уважение, приятелство, солидарност и увереност в бъдещето. И в момент, в който виждаме как има опити за унищожаване на вашата демокрация, когато се оспорват заповеди, когато се прави опит да не функционират демократичните правила, ние идваме открито, за да изразим увереността, че бъдещето на Молдова е в Европа и Европейския съюз", допълни френският президент Еманюел Макрон.

"Европа ще бъде по-силна с Молдова. Вашата устойчивост, отношението към ценностите и вашият глас ще направят обединението много по-богато. Или по-просто - няма да има сигурна Европа - Полша, Франция или Германия, без независима и сигурна Молдова", коментира Доналд Туск, министър-председател на Полша.

"Вратата към Европейския съюз е отворена. С цялото си сърце Ви приветстваме в Европейския съюз. Молдова не само географски, но и исторически, е част от европейското семейство", каза още Фридрих Мерц, канцлер на Германия.

Това не е просто посещение, а доказателство за връзката между молдовците и Европа, и желание да се покаже, че никога повече съюзник на Европейския съюз няма да се изправи сам срещу руската агресия, коментират анализатори.

Визитата се случва само месец преди парламентарните избори, за които Кишинев вече твърди, че са обект на изключително сериозна руска намеса. Освен платените протести и опитите за вътрешна дестабилизация, този път Кремъл се е насочил и към молдовците в чужбина.

Става дума за 250 000 души, които живеят основно в държави-членки на ЕС, които до момента заставаха твърдо зад европейската ориентация на Кишинев.

Сега те са подложени на хибридни атаки и заливани с дезинформация. Според молдовските власти, са възможни проблеми и в самия изборен ден - 28 септември.

Ще успее ли управляващата проевропейска "Партия на действието и солидарността" на Мая Санду да запази мнозинство и да продължи пътя на страната към ЕС ще стане ясно след месец.

#кишинев #молдова #парламентарни избори

Последвайте ни

ТОП 24

Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
1
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"
2
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
3
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
4
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
5
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха митничари (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Европа

Започват кампания за по-малко шум в обществения транспорт в Лондон
Започват кампания за по-малко шум в обществения транспорт в Лондон
До 3 седмици германският отбранителен концерн "Райнметал" подписва договор с България До 3 седмици германският отбранителен концерн "Райнметал" подписва договор с България
Чете се за: 00:57 мин.
Ще стигне ли руската армия до Днепър? Ще стигне ли руската армия до Днепър?
Чете се за: 03:27 мин.
Украйна и Русия в сблъсък около Днипропетровск, дипломатическите усилия за мир остават без успех Украйна и Русия в сблъсък около Днипропетровск, дипломатическите усилия за мир остават без успех
Чете се за: 03:07 мин.
Руски войски в Днипропетровск: От Киев твърдят, че офанзивата засега е спряна Руски войски в Днипропетровск: От Киев твърдят, че офанзивата засега е спряна
Чете се за: 00:35 мин.
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
5931
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"? Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
До 3 седмици германският отбранителен концерн "Райнметал"...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Израел се готви да превземе Газа, танкове обсаждат града
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ