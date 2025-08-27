БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и...
Чете се за: 04:32 мин.
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 02:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази

Инж. Йордан Вълчев е получил над 100 000 лева през миналата година

заплатата шефа апи съвсем съизмерима средното ниво българия
Слушай новината

Над 100 000 лева заплата е получил председателя на УС па АПИ инж. Йордан Вълчев през миналата година.

Това става ясно от декларацията му, публикувана на сайта на Антикорупционната комисия.

Вече 15 дни от АПИ и Регионалното министерство не отговорят на въпросите ни каква част от възнаграждението е от премии за "постигнати резултати".

От декларацията на инж. Вълчев става ясно още, че само през миналата година той е успял да спести от заплатата си 75 хиляди лева.

Инж. Йордан Вълчев е назначен за председател на УС на АПИ на 20 ноември 2023 от регионалния министър в кабинета "Денков" Андрей Цеков. През 2024 г. инж. Вълчев подава декларация в Антикорупционната комисия, от която става ясно, че за един месец и 5 дни като шеф на АПИ е получил общо 9 809 лева, след приспадането на осигурителните вноски.

инж. Йордан Вълчев, председател на УС на АПИ (дата: 26 август 2025 г.)
Инж. Вълчев, каква е вашата заплата и какво ДМС сте получили през миналата и първите 7 месеца на тази година, изпратили сме ви такива писмени въпроси доста отдавна, най-накрая очакваме да отговорите?
"Съвсем съизмерима със средното ниво в България".
Кажете конкретно, вие заемате висша публична длъжност?

На 13 май тази година инж. Вълчев подава декларацията си пред Антикорупционната комисия за доходите и имуществото, придобити през 2024 год. Декларира годишна данъчна основа от заплата на обща стойност 109 000 лева. Това прави по 9 083 лева на месец, след удържането на осигуровки.

Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството (дата: 26 август 2025 г.)
"По-малка от моята заплата получава със сигурност".

С декларацията си при назначаването, както и с тази подадена през миналата година, инж. Йордан Вълчев декларира, че няма налични средства в брой, нито в банкови сметки.

В декларацията си от тази година е посочил, че вече има банкова сметка със 75 000 лева, чийто произход е от заплата.

#шефът на АПИ #заплата

Последвайте ни

ТОП 24

Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
1
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"
3
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
4
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море
5
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
6
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...

Още от: Регионални

Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
След претърсване от полицията: Има ли следа от черния леопард? След претърсване от полицията: Има ли следа от черния леопард?
Чете се за: 01:10 мин.
Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите
Чете се за: 02:27 мин.
"Солено" ли ни излиза шоколадът? "Солено" ли ни излиза шоколадът?
Чете се за: 03:50 мин.
Водната криза в Плевен: Как се живее с вода само по 5 часа на ден? Водната криза в Плевен: Как се живее с вода само по 5 часа на ден?
Чете се за: 04:15 мин.
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"? Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
До 3 седмици германският отбранителен концерн "Райнметал"...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Израел се готви да превземе Газа, танкове обсаждат града
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ