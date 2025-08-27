Деца правят новини за деца: Гледайте ги в специалната секция на сайта на БНТ

Деца правят новини за деца - в специална секция на сайта ни bntnews.bg вече може да гледате "детски новини" всеки делничен ден.

Водещите - ученици от различни столични училища, избират и представят най-важното и любопитно, според тях, от България и света, както и спортни новини.

В секцията на сайта ни ще намерите и още теми, които вълнуват учениците.

Така БНТ ще информира и най-младите.

Целта на проекта е да ги научи да разпознават фалшивите новини, да не се доверяват на съмнителни информации в социалните мрежи и това да ги предпази от манипулации.