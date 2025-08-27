БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 02:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

След претърсване от полицията: Има ли следа от черния леопард

от БНТ
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Получен е сигнал, че хищникът е забелязан между селата Богданци и Търновци

Слушай новината

След почти 3 месеца черният леопард от Шуменското плато отново е забелязан. Този път полицията в Тутракан е получила сигнал, че на 25 август хищникът е забелязан между селата Богданци и Търновци.

Снимките, направени с мобилен телефон, изглеждат достоверни, твърдят от полицията. Незабавно областният управител на Силистра Илиян Великов свика кризисен щаб.

Всички кметове в областта, ловните дружини и земеделците са предупредени да бъдат внимателни.

На този етап не се налага да бъде задействана системата BG-Alert.

Теренът, където е забелязано животното, е претърсен от полицейски екипи, но следа от него няма.

В момента в района се извършва жътва на слънчоглед, има много хора и техника, което намалява шансовете хищникът да се задържи за дълго там, съобщават от кризисния щаб в Силистра.

#черен леопард #сигнал #кризисен щаб #Силистра

Още от: Регионални

Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите
Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите
"Солено" ли ни излиза шоколадът?
Чете се за: 03:50 мин.
Водната криза в Плевен: Как се живее с вода само по 5 часа на ден?
Чете се за: 04:15 мин.
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
Чете се за: 01:07 мин.
Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО)
Чете се за: 00:15 мин.
Пожар гори в благоевградското село Селище
Чете се за: 00:35 мин.

