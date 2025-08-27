БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Свикаха кризисен щаб в Силистра заради сигнал за забелязан черен леопард

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
Свикаха кризисен щаб в Силистра заради сигнал за забелязан черен леопард
Слушай новината

Пореден сигнал за черния леопард от Шумен. Този път той е забелязан между селата Богданци и Търновци, община Тутракан. Незабавно е бил свикан кризисен щаб по заповед на областния управител на Силистра Илиян Великов.

В него са включени кметът на Тутракан, комисар Деян Монев и директорът на местното горско стопанство. Полицията е започнала обследване на терена, където е забелязано животното, информирани са кметовете на съседните населени места, както и ловните дружини в региона.

Уведомени са и стопаните на дребни преживни животни, както и работещите в земеделския сектор.

Областният кризисен щаб апелира всички жители и гости на областта да
сигнализират на телефон 112 ако забележат голямо животно от семейство
котки.

#черен леопард #сигнал #кризисен щаб #Силистра

