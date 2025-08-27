БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 02:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

До 3 седмици германският отбранителен концерн "Райнметал" подписва договор с България

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази

Изгражда два завода у нас

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Очаква се до 3 седмици германският отбранителен концерн "Райнметал" да подпише с България договор за изграждането на два завода у нас.

Това обяви изпълнителният директор на най-големия отбранителен концерн в Европа по време на церемония по откриването на високотехнологичен завод в Унтерлюс, Долна Саксония.

В церемонията участва и българският президент Румен Радев.

Неговата визита е продължение на срещата между държавния глава и директора на "Райнметал" Армин Папергер по време на Мюнхенската конференция по сигурността през месец февруари тази година.

На церемонията в Унтерлюс присъстват и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът на Румъния и министри от Европейския съюз.

#"Райнметал" #заводи #завод #Германия #Румен Радев #България

Последвайте ни

ТОП 24

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
1
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
2
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
5
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"
6
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
6
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...

Още от: Европа

Ще стигне ли руската армия до Днепър?
Ще стигне ли руската армия до Днепър?
Украйна и Русия в сблъсък около Днипропетровск, дипломатическите усилия за мир остават без успех Украйна и Русия в сблъсък около Днипропетровск, дипломатическите усилия за мир остават без успех
Чете се за: 03:07 мин.
Руски войски в Днипропетровск: От Киев твърдят, че офанзивата засега е спряна Руски войски в Днипропетровск: От Киев твърдят, че офанзивата засега е спряна
Чете се за: 00:35 мин.
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
5501
Чете се за: 00:42 мин.
Тръмп отново отправи предупреждение към Русия Тръмп отново отправи предупреждение към Русия
Чете се за: 01:02 мин.
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО) Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО)
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
До 3 седмици германският отбранителен концерн "Райнметал"...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Тръмп: Сорос и синът му трябва да бъдат съдени
Чете се за: 01:52 мин.
САЩ
Израел се готви да превземе Газа, танкове обсаждат града
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ