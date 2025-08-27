До 3 седмици германският отбранителен концерн "Райнметал" подписва договор с България

Очаква се до 3 седмици германският отбранителен концерн "Райнметал" да подпише с България договор за изграждането на два завода у нас.

Това обяви изпълнителният директор на най-големия отбранителен концерн в Европа по време на церемония по откриването на високотехнологичен завод в Унтерлюс, Долна Саксония.

В церемонията участва и българският президент Румен Радев.

Неговата визита е продължение на срещата между държавния глава и директора на "Райнметал" Армин Папергер по време на Мюнхенската конференция по сигурността през месец февруари тази година.

На церемонията в Унтерлюс присъстват и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът на Румъния и министри от Европейския съюз.