Ще стигне ли руската армия до Днепър?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
100 хиляди домакинства в Украйна останаха без електричество

100 хиляди домакинства в Украйна останаха без електричество заради руска атака по енергийна система на страната. При ударите са загинали двама души, а 30 са ранени. На фронта - Украйна потвърди, че руската армия е навлязла в още една област - Днипропетровска. Според твърдения на Москва, две села там вече са под руски контрол.

Украинската енергийна система отново е на прицел. С почти 100 дрона през изминалата нощ Русия атакува електрическата и газопреносна инфраструктура в 6 области.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:
За съжаление, енергийните съоръжения бяха повредени. Атаката причини прекъсвания на електрозахранването в Полтавска, Сумска и Черниговска области, оставяйки над сто хиляди домакинства без електричество.

По суша руската армия настъпва от изток и юг. От седмици Москва твърди, че действа на територията на Днипропетровска област. За първи път Украйна потвърди, че в областта има руски части.

След Донбас, Днипропетровска област е вторият най-голям индустриален район в Украйна. Там има големи залежи на желязна руда, въглища, нефт и газ. Има и находища на уран, злато, кобалт и никел.

Още през юни заместник-началникът на украинската президентска администрация Павло Палиса предупреди, че Кремъл иска да окупира всички територии на изток от река Днепър.

Според украинското разузнаване, целта на Москва е до есента да установи пълен контрол върху Донецка и Луганска област и да създаде буферна зона по северната граница между Русия и Украйна.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:
Руснаците продължават войната и игнорират призивите на света да спрат убийствата и разрушенията. Необходими са нови стъпки за засилване на натиска върху Русия да спре атаките и да осигури реални гаранции за сигурност.

Кремъл похвали американските усилия за спиране на войната в Украйна, но порица действията на Европа.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл:
Няма европейски военни, има военни на конкретни държави. И повечето от тези държави са членове на НАТО.

Изненадващо украинските власти облекчиха ограниченията за пътувания на младежи в чужбина. От днес страната могат да напускат и младите мъже между 18 и 22 години.

Младежи на тази възраст, които в момента живеят в други страни, имат право да се върнат в родината си и след това отново да я напуснат.

Около 5,6 милиона украински мъже в момента живеят в чужбина.

#войната в Украйна

