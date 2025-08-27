Капитанът на Левски София Запад: Утре излизаме за победа на всяка цена

Капитанът на Левски София Запад Николай Иванов коментира пред БНТ 3 тежката загуба, която неговият отбор претърпя с 1:7 от германския първенец Вайлимдорф.

„След такъв мач коментарите са по-малко, отколкото емоциите. Подготвяхме се доста време и очаквахме повече. Видяха се нашите индивидуални грешки, които са, така да кажа, ежедневни. Имаме проблем в това нещо. Не знам защо се стига до това. Колективът е супер, настроението е супер, но се видя, че съперниците ни са по-качествен отбор, професионалисти са. Ние се опитваме да стигнем тяхното ниво“, каза Иванов.

„Не мога да кажа, че сме имали някакво притеснение. Не трябва да се оправдаваме, че играем за първи път. Днес не беше нашият ден. Утре излизаме за победа на всяка цена. Отборът на ФК Европа не трябва да се подценява. Излизаме на 100% да си вземем мачовете. Друго нищо не трябва да ни интересува“, добави капитанът на „сините“.