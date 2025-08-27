БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със...
Чете се за: 02:52 мин.
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и...
Чете се за: 04:32 мин.
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:30 мин.
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 03:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Капитанът на Левски София Запад: Утре излизаме за победа на всяка цена

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Гледайте мачовете на „сините“ пряко по БНТ 3.

Николай Иванов Левски София Запад
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Капитанът на Левски София Запад Николай Иванов коментира пред БНТ 3 тежката загуба, която неговият отбор претърпя с 1:7 от германския първенец Вайлимдорф.

„След такъв мач коментарите са по-малко, отколкото емоциите. Подготвяхме се доста време и очаквахме повече. Видяха се нашите индивидуални грешки, които са, така да кажа, ежедневни. Имаме проблем в това нещо. Не знам защо се стига до това. Колективът е супер, настроението е супер, но се видя, че съперниците ни са по-качествен отбор, професионалисти са. Ние се опитваме да стигнем тяхното ниво“, каза Иванов.

„Не мога да кажа, че сме имали някакво притеснение. Не трябва да се оправдаваме, че играем за първи път. Днес не беше нашият ден. Утре излизаме за победа на всяка цена. Отборът на ФК Европа не трябва да се подценява. Излизаме на 100% да си вземем мачовете. Друго нищо не трябва да ни интересува“, добави капитанът на „сините“.

И трите двубоя на Левски в турнира ще бъдат излъчени по БНТ 3 от 19:00 часа.

Подробности вижте във видеото!

Свързани статии:

Левски София Запад с тежка загуба у дома
Левски София Запад с тежка загуба у дома
Това са реалностите, каза треньорът на "сините".
Чете се за: 01:32 мин.
БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
Гледайте мачовете на българския представител Левски София Запад на...
Чете се за: 00:40 мин.
#Левски София Запад #Футзал клуб Левски #Шампионска лига по футзал 2025/2026 #Николай Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
1
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"
2
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
3
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
5
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха митничари (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Специално за БНТ

Мустафа Сангаре и Георги Костадинов тренират на пълни обороти преди реванша с АЗ Алкмаар
Мустафа Сангаре и Георги Костадинов тренират на пълни обороти преди реванша с АЗ Алкмаар
Левски София Запад с тежка загуба у дома Левски София Запад с тежка загуба у дома
Чете се за: 01:32 мин.
Иво Галенков не успя да спечели двубоя за бронза на световното за кадети Иво Галенков не успя да спечели двубоя за бронза на световното за кадети
Чете се за: 01:15 мин.
Цветелин Мартинов загуби битката за бронза на световното по джудо за кадети в София Цветелин Мартинов загуби битката за бронза на световното по джудо за кадети в София
Чете се за: 00:57 мин.
Левски София Запад започва участието си в квалификациите на Шампионската лига по футзал Левски София Запад започва участието си в квалификациите на Шампионската лига по футзал
Чете се за: 01:37 мин.
Цанко Цанков: Смисълът на моето постижение е в подкрепата на хората Цанко Цанков: Смисълът на моето постижение е в подкрепата на хората
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"? Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
До 3 седмици германският отбранителен концерн "Райнметал"...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Израел се готви да превземе Газа, танкове обсаждат града
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ