ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След екстрадицията от Сърбия: Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за Паскал

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Вчера той беше предаден на българските власти

Предстои прокуратурата да поиска постоянното задържане на Никола Николов – Паскал. Според наши източници, в присъствието на адвокат на Николов е предявено обвинението му за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция.

Твърди се, че в нея участват още бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова и баща и син Марин и Стефан Димитрови, сочени за приближени на Паскал.

Вчера Никола Николов – Паскал беше предаден на българските власти на граничен пункт "Калотина".

След преглед в болница, той е конвоиран до ареста на Националната следствена служба, тъй като е издадено прокурорско постановление за задържането му до 72 часа.

#Паскал #постоянен арест #прокуратура

