След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
При трагедията загина 8-годишно дете

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Апелативният съд в Бургас ще гледа мерките за неотклонение на тримата обвиняеми за инцидента с парасейлинг в Несебър.

При трагедията загина 8-годишно дете.

Преди седмица съдът остави в ареста неформалния отговорник на водната база Петко Стефанов и морякът Камен Тенев. Капитанът на лодката, теглила парашута, беше освободен срещу парична гаранция.

В залата бяха показани снимки, направени минути преди фаталния полет. На тях се вижда, че коланите са били силно износени.

Тенев дори е изхвърлил част от тях в морето след инцидента.

Защитата обаче твърди, че обвиняемите не са длъжни да следят за изправността на съоръжението.

