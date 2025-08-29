БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази

Какво е състоянието на пострадалите?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Възрастна жена почина след пожар в дом за възрастни в карнобатското село Огнен.

Другите 45 души обитаващи дома са били евакуирани.

"Обадиха се на персонала, че има проблем с тока, в следващия момент, че има мирис на изгоряло. В момента сме дошли да вземем по- голямата част от лекарствата на хората, защото снощи реално са занесем и за днес. Имаме хора на инсулин и днес ще занесем и останалата част от лекарствата, за да са им под ръка на персонала, допълнително чаршафи, памперси, всичко необходимо за обгрижването", заяви Биляна Димитрова, управител на Дом за пълнолетни с деменция - с. Огнен.

"Хората са в добро състояние. 44 човека са настанени. Направихме реорганизация по отделенията, за да можем да им осигурим максимално добри условия, тъй като те са увредени. Имат си техен персонал, който се грижи за тях. На линия беше и наш медицински персонал да ги обгрижва. Капацитетът е запълнен. В момента има и лежащо болни по отделенията и ако се наложи ще намалим приема на планови болни в отделението, за да им осигурим максимално дълго престой, колкото се наложи", допълни Теменуга Тихова, невролог и в.и.д. управител на МБАЛ - Карнобат.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова.

#село Огнен #пострадали #дом за възрастни хора #жертва #загинала жена #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
2
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя,...
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
3
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...
Пожар гори на територията на парк "Рила"
4
Пожар гори на територията на парк "Рила"
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа
5
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото...
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
6
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Регионални

Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите, детските градини и училищата
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите, детските градини и училищата
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
Разкриха двама мъже, "прибрали" 92 000 лева с фалшиви ТЕЛК решения Разкриха двама мъже, "прибрали" 92 000 лева с фалшиви ТЕЛК решения
Чете се за: 01:07 мин.
Полицията сезира главния прокурор заради вандализъм от шефката на НАП - Велико Търново Полицията сезира главния прокурор заради вандализъм от шефката на НАП - Велико Търново
Чете се за: 01:05 мин.
Заради сушата лозари и винопроизводители очакват по-слаба реколта? Заради сушата лозари и винопроизводители очакват по-слаба реколта?
Чете се за: 01:25 мин.
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни в село Огнен 86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни в село Огнен
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Богдан Богданов от ПП-ДБ: Кой открадна парите за язовирите?
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Румен Христов: Парите за язовирите не са отишли в джобовете на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ