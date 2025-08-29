Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня

Възрастна жена почина след пожар в дом за възрастни в карнобатското село Огнен.

Другите 45 души обитаващи дома са били евакуирани.

"Обадиха се на персонала, че има проблем с тока, в следващия момент, че има мирис на изгоряло. В момента сме дошли да вземем по- голямата част от лекарствата на хората, защото снощи реално са занесем и за днес. Имаме хора на инсулин и днес ще занесем и останалата част от лекарствата, за да са им под ръка на персонала, допълнително чаршафи, памперси, всичко необходимо за обгрижването", заяви Биляна Димитрова, управител на Дом за пълнолетни с деменция - с. Огнен.

"Хората са в добро състояние. 44 човека са настанени. Направихме реорганизация по отделенията, за да можем да им осигурим максимално добри условия, тъй като те са увредени. Имат си техен персонал, който се грижи за тях. На линия беше и наш медицински персонал да ги обгрижва. Капацитетът е запълнен. В момента има и лежащо болни по отделенията и ако се наложи ще намалим приема на планови болни в отделението, за да им осигурим максимално дълго престой, колкото се наложи", допълни Теменуга Тихова, невролог и в.и.д. управител на МБАЛ - Карнобат.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова.