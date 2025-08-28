БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Запази

Най-малко 17 души, от тях 4 деца, загинаха при поредната масирана руска въздушна атака срещу Украйна

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Най-малко 17 души, от тях 4 деца, загинаха при поредната масирана руска въздушна атака срещу Украйна. Ранените са десетки. Освен множество жилищни сгради, при нападенията са засегнати представителството на ЕС в Киев и сградата на Британския съвет. Лондон привика руския посланик, за разговор с първия дипломат на Европейския съюз Кая Калас, е призован и постоянният представител на Русия в Брюксел - Карен Малаян. Действията на Русия предизвикаха вълна от възмущение сред европейските лидери.

629 ракети и дронове - с толкова Русия атакува Украйна през изминалата нощ. Най-тежки са пораженията в Киев, пострадали са седем квартала.

Володимир и Наталия Абрамови:"Имаше силна светлина и после всичко започна да пада. Не знам как сме живи."

Дариа Билокон: "Русия не за първи път унищожава моя дом - първо в Донецк, после в Харков, а сега и тук..."

Снимки: БТА

Нанесени са сериозни материални щети и на дипломатическата мисия на ЕС. Няма пострадали. Потресена съм от нападението в Киев, в ход е подготовката на 19 - ия пакет санкции срещу Русия, каза председателят на ЕК - Урсула фон дер Лайен.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Ударът от миналата нощ е бил много близо до представителството на нашия съюз. Две ракети са ударили на 50 метра от сградата на нашето представителство, с разлика от 20 секунди. И това е поредното мрачно напомняне какъв е залогът. То показва, че Кремъл няма да се спре пред нищо, за да тероризира Украйна, сляпо да убива цивилни - мъже, жени и деца, дори да атакува Европейския съюз."

По-късно фон дер Лайен написа в Екс, че е разговаряла с президентите на Украйна и САЩ - Володимир Зеленски и Доналд Тръмп. По думите й Владимир Путин трябва да седне на масата за преговори, а ЕС ще работи за дълготраен мир и за гаранции за сигурността на Украйна. При руската атака е засегнато и зданието на Британския съвет. Руският посланик Андрей Келин вече даде обяснения в британското министерство на външните работи. Изминалата нощ показва, че Русия все още не се страхува от последствията, написа президентът Зеленски, и призова за по-строги санкции.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Днешните руски ракети и дронове са ясен отговор за всички по света, които седмици и месеци призовават за прекратяване на огъня и за истинска дипломация. Русия избира балистичните ракети, не масата за преговори. Избира да продължи да убива, а не да спре войната. Определено е време за нови строги санкции срещу Русия заради всичко, което прави. Всички крайни срокове вече са изтекли, десетки възможности за дипломация бяха пропилени. Русия трябва понесе отговорност за всеки удар, за всеки ден от тази война."

В сводката си руското военно министерство твърди, че е поразило военни обекти в шест украински области... и не споменава Киев, изобщо.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Задачите се изпълняват и руските въоръжени сили продължават да атакуват военна и близо до военната, инфраструктура. Ударите са успешни, целите се унищожават... Едновременно с това Русия запазва интереса си за продължаване на преговорния процес, за да може именно политиката с дипломатически средства да постигне целите, които стоят пред нас."

В изказването си, Песков казва, още, че и Украйна атакува... Разликата е обаче, че украинските сили през последните дни поразяват енергийна инфраструктура. Горят петролните рафинерии в Самара и Краснодар. От строя е изваден кораб в Азовско море. Утре, в Ню Йорк, ще разговарят представители на Украйна и САЩ, и по думите на американския специален пратеник Стив Уиткоф се очаква "голям сигнал". А утре в Киев обявен ден на траур...

#Урсула фон дер Лайен # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Дмитрий Песков

Последвайте ни

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
4
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното...
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
5
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
6
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат...

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Европа

Бъдещето на музея на Ван Гог под въпрос: Сградата се нуждае от средства за спешен ремонт
Бъдещето на музея на Ван Гог под въпрос: Сградата се нуждае от средства за спешен ремонт
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
Жителите на Киев прекараха нощта в метрото заради руски масирани удари с дронове Жителите на Киев прекараха нощта в метрото заради руски масирани удари с дронове
Чете се за: 03:52 мин.
Реплика на викингска лодка премина под "Тауър Бридж" в Лондон Реплика на викингска лодка премина под "Тауър Бридж" в Лондон
Чете се за: 00:27 мин.
Дипломация по време на война: Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Ню Йорк Дипломация по време на война: Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Ню Йорк
Чете се за: 01:30 мин.
Втори ден от работното посещение на Румен Радев в Германия Втори ден от работното посещение на Румен Радев в Германия
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвоката му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвоката му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Апелативният съд в Бургас потвърди мерките за неотклонение на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър Апелативният съд в Бургас потвърди мерките за неотклонение на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Пожар гори на територията на парк "Рила"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Поредно съкровище в Хераклея Синтика: Археолозите откриха ръката на...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Номинационната комисия излезе с оценки за кандидатите за членове на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ