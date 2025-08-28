Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев

Най-малко 17 души, от тях 4 деца, загинаха при поредната масирана руска въздушна атака срещу Украйна. Ранените са десетки. Освен множество жилищни сгради, при нападенията са засегнати представителството на ЕС в Киев и сградата на Британския съвет. Лондон привика руския посланик, за разговор с първия дипломат на Европейския съюз Кая Калас, е призован и постоянният представител на Русия в Брюксел - Карен Малаян. Действията на Русия предизвикаха вълна от възмущение сред европейските лидери.

629 ракети и дронове - с толкова Русия атакува Украйна през изминалата нощ. Най-тежки са пораженията в Киев, пострадали са седем квартала.

Володимир и Наталия Абрамови:"Имаше силна светлина и после всичко започна да пада. Не знам как сме живи."

Дариа Билокон: "Русия не за първи път унищожава моя дом - първо в Донецк, после в Харков, а сега и тук..."

Снимки: БТА

Нанесени са сериозни материални щети и на дипломатическата мисия на ЕС. Няма пострадали. Потресена съм от нападението в Киев, в ход е подготовката на 19 - ия пакет санкции срещу Русия, каза председателят на ЕК - Урсула фон дер Лайен.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Ударът от миналата нощ е бил много близо до представителството на нашия съюз. Две ракети са ударили на 50 метра от сградата на нашето представителство, с разлика от 20 секунди. И това е поредното мрачно напомняне какъв е залогът. То показва, че Кремъл няма да се спре пред нищо, за да тероризира Украйна, сляпо да убива цивилни - мъже, жени и деца, дори да атакува Европейския съюз."

По-късно фон дер Лайен написа в Екс, че е разговаряла с президентите на Украйна и САЩ - Володимир Зеленски и Доналд Тръмп. По думите й Владимир Путин трябва да седне на масата за преговори, а ЕС ще работи за дълготраен мир и за гаранции за сигурността на Украйна. При руската атака е засегнато и зданието на Британския съвет. Руският посланик Андрей Келин вече даде обяснения в британското министерство на външните работи. Изминалата нощ показва, че Русия все още не се страхува от последствията, написа президентът Зеленски, и призова за по-строги санкции.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Днешните руски ракети и дронове са ясен отговор за всички по света, които седмици и месеци призовават за прекратяване на огъня и за истинска дипломация. Русия избира балистичните ракети, не масата за преговори. Избира да продължи да убива, а не да спре войната. Определено е време за нови строги санкции срещу Русия заради всичко, което прави. Всички крайни срокове вече са изтекли, десетки възможности за дипломация бяха пропилени. Русия трябва понесе отговорност за всеки удар, за всеки ден от тази война."

В сводката си руското военно министерство твърди, че е поразило военни обекти в шест украински области... и не споменава Киев, изобщо.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Задачите се изпълняват и руските въоръжени сили продължават да атакуват военна и близо до военната, инфраструктура. Ударите са успешни, целите се унищожават... Едновременно с това Русия запазва интереса си за продължаване на преговорния процес, за да може именно политиката с дипломатически средства да постигне целите, които стоят пред нас."

В изказването си, Песков казва, още, че и Украйна атакува... Разликата е обаче, че украинските сили през последните дни поразяват енергийна инфраструктура. Горят петролните рафинерии в Самара и Краснодар. От строя е изваден кораб в Азовско море. Утре, в Ню Йорк, ще разговарят представители на Украйна и САЩ, и по думите на американския специален пратеник Стив Уиткоф се очаква "голям сигнал". А утре в Киев обявен ден на траур...



