Мъж е получавал заплахи за живота си, след като е въвлечен в телефонна измама

от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
мъж получавал заплахи живота въвлечен телефонна измама
Нови схеми на телефонните измамници. Млад мъж попадна в капан на схема за работа в Гърция – привидно законна фирма, която се оказва канал за пренасяне на пари. Мъжът твърди, че след като разбира, че е въвлечен в измамата, е започнал да получава заплахи за живота си и за този на близките си.

Преди година Иван Войводов попада на обява във фейсбук за работа в Гърция. Свързва се с подателя ѝ - български гражданин, който му иска телефон и го уверява, че работата е лесна и добре платена.

"И реално ми обясни за какво става въпрос, че те са фирма за сглобяеми къщи. Фирмата е регистрирана в България, но реално обектите са им Гърция, в курортни градчета и ми обясни, че идеята е да ходя до Гърция, за да мога да взимам документи за самите къщи и да ги карам в България", каза Иван Войводинов.

След няколко дни Иван получава чрез СМС адрес в Гърция, на който трябва да бъде на следващия ден. Отива на посоченото място – оживен булевард, където го чака жена на около 45 години и му предава запечатан плик.

"Пликът го доставих в Асеновград. Там го бях дал на мъж на видима възраст. Той ми плати горивото, което беше около 200 лв. и ми даде 500 евро", коментира Иван Войводинов.

Няколко дни по-късно Иван тръгва за град Катерини. Взима плик от възрастен мъж.

"В момента, в който тръгнахме за България, 30-40 минути по-късно тези въпросните хора ми се обадиха и ми казаха да отворя плика. В момента, в който отворих плика, видях, че има доста голяма сума пари в евро".

Следва обаждане от мъж, представящ се за "шефа” и заплашва момчето.

"И ако не предам парите на посочения от тях адрес в София, ще убият мен и семейството ми. Заплахите за убийство и за изнасилване на приятелката ми продължиха многократно", каза Иван Войводинов.

Младият мъж оставя парите в кошче за боклук в град Костинброд до изоставена къща, там където са му казали. Но научава, че е призован за съд в Гърция, където да му бъде повдигнато обвинение за измама. За случая е сезирана Районната прокуратура в Стара Загора. От там съобщиха, че е образувано досъдебно производство и то е в активен стадий на разследване.

#Гърция #Костинброд #телефонна измама

