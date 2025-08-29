Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да стигне до населени места?

Пожарът в Национален парк Рила се разраства. Пожарникари, доброволци, горски и служители на парка са на терен и гасят пламъците. Има ли опасност огънят да стигне до населени места и каква е засегнатата площ?

Над 70 декара е вече засегнатата площ, на която бушува пожарът. Той е изцяло на територията на Национален парк "Рила". Близо 50 души са на терен над двете села Горно и Долно Осеново, община Симитли.

Доброволци, паркова охрана и пожарникари се борят с пламъците в изключително трудно достъпен терен. Важното към момента е, че опасност за населени места няма, тъй като силният вятър духа в посока Алпийския пояс на Рила и пожарът се разраства именно нагоре към планината.

В готовност са и военни, които да помагат на терен от 3-то бригадно командване в Благоевград, те обаче още не са изпратени да гасят.

Поискана е и помощ по въздуха - военен хеликоптер от военната база в "Крумово". Кога точно ще се включи в гасенето, дали по-късно днес или утре все още не е ясно.

Пожарът продължава да се разраства, но опасност за населените места няма.