Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да стигне до населени места?

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 01:55 мин.
Той продължава да се разраства

Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да стигне до населени места?
Пожарът в Национален парк Рила се разраства. Пожарникари, доброволци, горски и служители на парка са на терен и гасят пламъците. Има ли опасност огънят да стигне до населени места и каква е засегнатата площ?

Над 70 декара е вече засегнатата площ, на която бушува пожарът. Той е изцяло на територията на Национален парк "Рила". Близо 50 души са на терен над двете села Горно и Долно Осеново, община Симитли.

Доброволци, паркова охрана и пожарникари се борят с пламъците в изключително трудно достъпен терен. Важното към момента е, че опасност за населени места няма, тъй като силният вятър духа в посока Алпийския пояс на Рила и пожарът се разраства именно нагоре към планината.

В готовност са и военни, които да помагат на терен от 3-то бригадно командване в Благоевград, те обаче още не са изпратени да гасят.

Поискана е и помощ по въздуха - военен хеликоптер от военната база в "Крумово". Кога точно ще се включи в гасенето, дали по-късно днес или утре все още не е ясно.

Пожарът продължава да се разраства, но опасност за населените места няма.

Алекси Крънчов - кмет на село Долно Осеново: Опасност за населени места няма. Към момента пожарът е над 1700 метра надморска височина, изцяло в национален парк Рила. Местността е много трудно достъпна. Теренът е много труднопроходим, недостъпен, без наличието на летателна техника е трудно да се изгаси пожарът.

