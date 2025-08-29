БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Горещо време, но и дъжд през уикенда

Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Времето в началото на уикенда ще бъде слънчево и горещо. Вечерта в събота и през деня в неделя ще се появи студен атмосферен фронт. Ще се появят силен вятър, захлаждане, интензивни валежи и гръмотевици.

Дотогава времето остава без промяна - и днес ще бъде слънчево. Със слаб, в Източна България - до умерен югоизточен вятър. Температурите ще са от 30° до 35°, по морето - между 27° и 30°.

През нощта ще остане безоблачно. Вятърът и в Източна България ще отслабне съвсем. Сутрин минималните температури ще са между 10° и 18°.

Дневните ще се повишат с още около градус и ще са между 31° и 36°, в София – около 33°. През деня отново ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Ще е слънчево, но след обяд от запад облачността ще се увеличава, ще бъде купесто-дъждовна.

Привечер и през нощта срещу неделя в западната половина от страната се очакват интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще има условия за градушки.

Слънчево ще остане през целия ден все още по Черноморието. Ще духа до умерен югоизточен вятър.

В събота максималните температури ще са между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето остава умерено - 2-3 бала.

И в планините в общи линии ще е слънчево, но след обяд облачността постепенно ще се увеличава. А привечер на много места в масивите от Западна България се очакват краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен вятър, посоката ще е от юг-югозапад.

В неделя ще бъде дъждовно, поради преминаващия студен атмосферен фронт. Валежи и гръмотевици ще има на много места в цялата страна. Вятърът ще се обърне от северозапад, ще се усили, дневните температурите ще се понижат, най-осезаемо в Централна България, където и валежите ще са по-значителни по количество.

В началото на новата седмица вятърът ще отслабне, ще бъде слънчево, с купеста облачност след обяд.

В понеделник все още е възможно да превали на отделни места. Бързо ще се затопли и във вторник максималните температури ще са отново между 30° и 35°.

В сряда се готви ново атмосферно смущение - ново захлаждане, силен вятър, валежи и гръмотевици. Температурите ще флуктоират надолу.

